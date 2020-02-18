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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 18 февраля

18 февраля – день памяти Агафьи Коровницы, в который чтят мученицу святую Агафью.

Агафья пострадала за свою веру во время гонений на христиан. Однажды ее пригласил к себе градоначальник, который пытался переманить девушку в языческую веру с помощью обмана.

После отказов Агафью приговорили к тяжелым пыткам.

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Именины 18 февраля отмечают Агафья, Антон, Феодосий, Евгений, Парамон, Василиса, Макар.

Приметы на 18 февраля:

  • если в день памяти Агафьи тепло, то зима уже кончилась, и скоро придет весна;
  • сегодня не идет снег – в летний период будет засуха;
  • морозная погода на улице предвещает теплое и бездождевое лето.

Что нельзя делать 18 февраля:

  • нельзя ссориться с членами семьи;
  • нельзя находиться в доме, в котором не убрано.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине, которые будут отмечать в 2020 году.

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