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Факты / Lifestyle

Какого числа Прощеное воскресение в 2020 (ДАТА)

Перед первым днем Великого поста отмечается Прощеное воскресенье 2020. Число меняется в зависимости от даты Пасхи. Так когда же Прощеное воскресенье 2020? В этом году праздник выпадает на 1 марта.

Издавна считалось, что если в этот день люди не простят друг друга – соблюдать пост не будет иметь никакого смысла.

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Согласно традициям, аскетизм и лишения могут быть не засчитанными, если не попросить прощения и не простить других. Необходимо подойти ко всем, перед кем есть вина, попросить прощения и пообещать не повторять прошлых плохих поступков.

В первую очередь необходимо извиниться перед близкими – родственниками и друзьями, а также перед теми, кто покинул наш мир. Считается, что это поможет подготовить душу и разум к Великому посту.

На исповеди с отпущением грехов верующие путем прошения о прощении другу у друга очищают сердце и душу. Затем они встречают Пасху – день, когда воскрес Иисус Христос.

Ранее Факты ICTV писали, какие приметы и запреты существуют в високосный год 2020.

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