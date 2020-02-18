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Факты / Lifestyle

Преступники имеют иную структуру мозга – ученые

Чтобы подтвердить изменения у людей, которые в течение жизни часто воровали, врали и издевались над другими, ученые просканировали мозг примерно 700 лиц, за которыми наблюдали от рождения.

Оказалось, что преступники, которые имели склонность к антисоциальным действиям с детства, имеют меньшую и более тонкую площадь поверхности коры головного мозга.

Исследователи считают, что такие изменения сформировались в результате криминального поведения. Однако нельзя исключать и такие факторы, как психические расстройства, употребление наркотиков, наследственность и низкий IQ.

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– Структурные различия мозга преступников не позволяют развивать социальные навыки, способствующие психологическому благополучию и отвлекающие от антисоциального поведения, – объяснила автор исследования Кристина Карлиси.

Однако к таким людям следует относиться, как к тем, кто нуждается в помощи.

К слову, ученые из Йоркского университета пришли к выводу, что знание нескольких языков уменьшает скорость развития болезни Альцгеймера.

Источник: UCL

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