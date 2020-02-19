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Факты / Lifestyle

День ангела Кристины: лучшие СМС-поздравления

День ангела Кристины отмечают 19 февраля.

Кристина с греческого языка – посвящена Христу. Девушка с этим именем очень одаренная, умная, ласковая, добрая и ранимая.

Получить поздравления с именинами будут рады все обладательницы этого имени.

Мы собрали для вас СМС-поздравления с Днем ангела Кристины, чтобы вы смогли порадовать своих близких.

*****

Имя звучное — Кристина.
И хозяйка хороша,
И застенчива, красива,
Утонченна и мила.

Но не только красота —
Ум в тебе и доброта.
Будь прекрасной, не меняйся
И душевной оставайся.

*****

Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб всё исполнялось, чтоб тебе везло.
Я тебе желаю счастья, красоты,
И любви прекрасной, и большой мечты!

*****

Тебе желаю в именины,
Чтоб ангел твой тебя хранил.
Чтоб каждый день и миг, Кристина,
Тебе удачу, смех дарил!

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*****

Кристиночка, мой дорогой человек,
Пусть будет удача с тобою навек.
Ты радуйся солнцу и радуге дня.
Спасибо, Кристина, что есть у меня.

*****

С Днем Ангела! Желаю тебе никогда не сдаваться, а твой Ангел-Хранитель пусть помогает тебе лететь … когда твои крылья опускаются вниз!

*****

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть.

Какие еще праздники отмечают украинцы, смотрите в календаре на февраль.

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