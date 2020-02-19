Масленицу в 2020 году отмечают с 24 февраля по 1 марта. Все хотят удивить семью и любимого человека оригинальными и вкусными рецептами блинов.

Факты ICTV подготовили семь самых вкусных начинок.

Грибная с сырним соусом

Вам понадобится:

500 г шампиньонов

250 г твердого сыра

средняя луковица

2 ст. л. муки

2 ст. л. сметаны

1,5 стакана молока

соль и перец по вкусу

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить муку и перемешать. Затем влить молоко, ввести сметану, посолить и поперчить. Тщательно перемешать и довести до кипения.

Намазать получившейся начинкой блины, свернуть их рулетами и уложить в форму для запекания. Посыпать тертым сыром и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.

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Ореховая

Вам понадобится:

500 мл молока

120 г сахара

100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие)

120 г сливочного масла

1 ст. л. муки

ореховый сироп.

Приготовление:

В сотейнике смешать молоко, орехи и муку и поставить его на средний огонь. Варить, пока масса не загустеет. Снять с огня, остудить, добавить размягченное сливочное масло и взбить смесь с помощью миксера. Затем добавить немного орехового сиропа и перемешать.

Карамельная с клубникой и миндалем

Вам понадобится:

200 мл жирных сливок (33%)

150 г + 2 ч. л. сахара

60 мл воды

20 г свежей клубники

300 мл греческого йогурта

2 ст. л. жареного миндаля.

Приготовление:

В сотейнике или кастрюле с толстыми стенками приготовить карамельный соус. Для этого засыпать сахар в кастрюлю и добавить немного воды (нужно просто смочить сахарный песок). Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые (!) сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.

Клубнику нарезать, посыпать двумя чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху полить греческим йогуртом и посыпать миндалём.

Печеночная

Вам понадобится:

300 г куриной печени

2 яйца

1 луковица

1 морковь

2 ст. л. растительного масла

кориандр молотый

черный молотый перец

соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко порезать. Печень нарезать соломкой. Лук порезать полукольцами. Натереть морковь на крупной терке.

Спассеровать лук на растительном масле, добавить морковь и обжаривать еще 7 минут. Выложить в зажарку печень, посолить, добавить специи и держать на огне, помешивая, 5 минут.

Смешать начинку с яйцами, выложить на блины, завернуть.

Апельсиновая

Вам понадобится:

500 мл свежего апельсинового сока

25 г сливочного масла

6 ст. л. сахарной пудры

4 ст. л. апельсинового варенья

2 ст. л. ликера Grand Marnier.

Приготовление:

Смешать в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет и сядет, добавить ликер. Варить еще несколько минут на слабом огне. Подавать с блинами Сюзетт.

С болгарским перцем

Вам понадобится:

2 сладких болгарских перца

450 г консервированных томатов

100 г пармезана

1 средняя луковица

1 зубчик чеснока

1 ст. л. измельченной петрушки

1 ст. л. оливкового масла

соль и молотый красный перец по вкусу.

Приготовление:

Перцы нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок почистить, мелко нарезать. На оливковом масле обжарить лук, добавить перец, посолить. Тушить овощи под крышкой на среднем огне 15 минут. Томаты размять вилкой и вместе с соком добавить к луку и перцу. Тушить под крышкой еще 15 минут. В конце добавить чеснок и красный молотый перец.

Каждый блин посыпать тертым пармезаном, а сверху выложить приготовленную начинку. Блины свернуть рулетами и выложить в форму. Запекать в духовке при 200 градусах 15 минут. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.

С сьомгой и маскарпоне

Вам понадобится:

300 г маскарпоне

300 г копченой семги

2 ч. л. горчицы

лимонный сок, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Семгу нарезать небольшими ломтиками. Каждый блин смазать сыром и горчицей, выложить рыбу, сбрызнуть соком лимона, посолить, поперчить по вкусу, а затем завернуть.

Если промазать любимой начинкой стопку блинов и запечь в духовке, можно получить самый настоящий торт.

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях празднования Масленицы.