Масленицу в 2020 году отмечают с 24 февраля по 1 марта. Все хотят удивить семью и любимого человека оригинальными и вкусными рецептами блинов.
Факты ICTV подготовили семь самых вкусных начинок.
Грибная с сырним соусом
Вам понадобится:
- 500 г шампиньонов
- 250 г твердого сыра
- средняя луковица
- 2 ст. л. муки
- 2 ст. л. сметаны
- 1,5 стакана молока
- соль и перец по вкусу
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить муку и перемешать. Затем влить молоко, ввести сметану, посолить и поперчить. Тщательно перемешать и довести до кипения.
Намазать получившейся начинкой блины, свернуть их рулетами и уложить в форму для запекания. Посыпать тертым сыром и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.
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Ореховая
Вам понадобится:
- 500 мл молока
- 120 г сахара
- 100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие)
- 120 г сливочного масла
- 1 ст. л. муки
- ореховый сироп.
Приготовление:
В сотейнике смешать молоко, орехи и муку и поставить его на средний огонь. Варить, пока масса не загустеет. Снять с огня, остудить, добавить размягченное сливочное масло и взбить смесь с помощью миксера. Затем добавить немного орехового сиропа и перемешать.
Карамельная с клубникой и миндалем
Вам понадобится:
- 200 мл жирных сливок (33%)
- 150 г + 2 ч. л. сахара
- 60 мл воды
- 20 г свежей клубники
- 300 мл греческого йогурта
- 2 ст. л. жареного миндаля.
Приготовление:
В сотейнике или кастрюле с толстыми стенками приготовить карамельный соус. Для этого засыпать сахар в кастрюлю и добавить немного воды (нужно просто смочить сахарный песок). Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые (!) сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.
Клубнику нарезать, посыпать двумя чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху полить греческим йогуртом и посыпать миндалём.
Печеночная
Вам понадобится:
- 300 г куриной печени
- 2 яйца
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 ст. л. растительного масла
- кориандр молотый
- черный молотый перец
- соль по вкусу.
Приготовление:
Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко порезать. Печень нарезать соломкой. Лук порезать полукольцами. Натереть морковь на крупной терке.
Спассеровать лук на растительном масле, добавить морковь и обжаривать еще 7 минут. Выложить в зажарку печень, посолить, добавить специи и держать на огне, помешивая, 5 минут.
Смешать начинку с яйцами, выложить на блины, завернуть.
Апельсиновая
Вам понадобится:
- 500 мл свежего апельсинового сока
- 25 г сливочного масла
- 6 ст. л. сахарной пудры
- 4 ст. л. апельсинового варенья
- 2 ст. л. ликера Grand Marnier.
Приготовление:
Смешать в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет и сядет, добавить ликер. Варить еще несколько минут на слабом огне. Подавать с блинами Сюзетт.
С болгарским перцем
Вам понадобится:
- 2 сладких болгарских перца
- 450 г консервированных томатов
- 100 г пармезана
- 1 средняя луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. измельченной петрушки
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и молотый красный перец по вкусу.
Приготовление:
Перцы нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок почистить, мелко нарезать. На оливковом масле обжарить лук, добавить перец, посолить. Тушить овощи под крышкой на среднем огне 15 минут. Томаты размять вилкой и вместе с соком добавить к луку и перцу. Тушить под крышкой еще 15 минут. В конце добавить чеснок и красный молотый перец.
Каждый блин посыпать тертым пармезаном, а сверху выложить приготовленную начинку. Блины свернуть рулетами и выложить в форму. Запекать в духовке при 200 градусах 15 минут. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.
С сьомгой и маскарпоне
Вам понадобится:
- 300 г маскарпоне
- 300 г копченой семги
- 2 ч. л. горчицы
- лимонный сок, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Семгу нарезать небольшими ломтиками. Каждый блин смазать сыром и горчицей, выложить рыбу, сбрызнуть соком лимона, посолить, поперчить по вкусу, а затем завернуть.
Если промазать любимой начинкой стопку блинов и запечь в духовке, можно получить самый настоящий торт.
Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях празднования Масленицы.