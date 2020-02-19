Во Львове на рекламном мониторе торгового центра Вернисаж Lviv Mall запустили порнографический ролик.

Видео происшествия опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Администрация ТЦ Вернисаж Lviv Mall подтвердила инцидент и заявила, что это внешнее вмешательство в работу рекламного табло. Также там добавили, что уже обратились в полицию.

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– Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка, – отметила администратор Вернисаж Lviv Mall Ульяна Недилько.

По ее словам, непристойное видео транслировалось меньше чем минуту, затем среагировали администраторы заведения и выключили экран.

Ранее Факты ICTV писали, что для пассажиров лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за распространения коронавируса на борту, предложили бесплатно открыть доступ к видеочатам с порно.

Фото: Vernissage Lviv Mall