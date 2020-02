SpaceX отправит туристов в космос уже в следующем году

Американская компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.

Предварительно первая туристическая миссия запланирована на конец 2021 года.

Space Adventures announces agreement with @SpaceX to launch private citizens on Dragon spacecraft https://t.co/yjAsZULZ9s pic.twitter.com/J6d3wEWomb

— Space Adventures (@SpaceAdventures) February 18, 2020