SpaceX отправит туристов в космос уже в следующем году

Американская компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.

Предварительно первая туристическая миссия запланирована на конец 2021 года.

– Эта историческая миссия проложит путь к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для всех людей, которые мечтают о ней, и мы рады работать с командой Space Adventures в этой миссии, – сказал президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Space Adventures announces agreement with @SpaceX to launch private citizens on Dragon spacecraft https://t.co/yjAsZULZ9s pic.twitter.com/J6d3wEWomb — Space Adventures (@SpaceAdventures) February 18, 2020

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Для полета будут использовать корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9.

Туристы не посетят МКС, Dragon останется на орбите как свободно летающий аппарат.

К слову, ранее ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник.

Источник: Space Adventures