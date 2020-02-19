Свежесть и качество продукта гарантирует не только срок годности. Не менее важными являются условия и температура хранения.

При выборе продуктов нужно помнить, что сроки реализации могут быть очень длинными, а вот как хранили в магазине товар все это время, сложный вопрос. Поэтому лучше подумать дважды, прежде чем покупать продукты, у которых срок годности подходит к концу.

Если вы покупаете сладости, то не забудьте обратить внимание на то, что они должны храниться при температуре от 0 до +4-6°, как в магазине, так и дома на кухне. Также стоит всегда изучать маркировку.

А средняя температура хранения кисломолочных продуктов составляет 4-6°, в зависимости от производителя.

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Особенно осторожными нужно быть при выборе красной икры, так как многие магазины хранят ее неправильно. Этот продукт должен храниться при температуре от -4° до -6°.

Обязательно нужно проверять дату производства и условия хранения, когда покупаете яйца. Этот товар эксперты не рекомендуют хранить в холодильнике не более 25 дней.

В общем, чтобы не быть обманутыми и купить свежий продукт, всегда стоит обращать внимание где и как его продают.

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