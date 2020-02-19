19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).
День был учрежден в 1986 году. В это время вступил в силу запрет на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.
Также 19 февраля почитается память преподобного Вуколы. Он крестил язычников и обращал в веру.
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Именины 19 февраля отмечают Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Юлиан.
Приметы на 19 февраля:
- Холодная погода – к теплу в марте.
- Если родились два одинаковых по цвету теленка – это хороший знак. Если же телята появились с разной окраской – к беде.
- Если птицы на верхушки деревьев садятся – к теплу.
Что нельзя делать 19 февраля:
- Ссориться с соседями.
- Выходить на улицу без оберега.
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