Водку хорошо дополняют соки, ром, ликеры, виски, мартини, шампанское. Благо, рецепт коктейля на основе водки – не один, и для их приготовления не требуется особое мастерство. Главное – придерживаться рецепта.
Вот советы, которые помогут в приготовлении:
- Предварительно заготовьте необходимые компоненты. Уделите особое внимание качеству водки.
- Если ни один из вариантов ниже не подойдет, создайте свой рецепт коктейля на основе водки, придерживаясь следующей формулы: A (сладкая часть) + 2В (кислая часть) + 7С (водка).
- Чтобы приготовить большинство коктейлей, не нужны особые девайсы. Достаточно перемешать все ложкой перед подачей.
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Водка с соком апельсина
Сорокаградусная с соком – классическое сочетание. Особенно хорошо этот горький алкоголь дополняют цитрусовые и ягодные нектары. Для коктейля Отвертка смешивается водка с апельсиновым соком, благодаря чему напиток получается более мягким.
Ингредиенты:
- водка – 50 мл;
- апельсиновый сок – 130 мл;
- лед – три кубика.
Залейте в бокал водку и сок апельсина, предварительно положив туда лед.
Мартини с водкой
Гармоничная комбинация сухого вермута с водкой пришлась по вкусу Джеймсу Бонду, а после и миллионам жителей планеты. Смешайте по очереди все компоненты и не взбалтывайте – получится идеальный напиток.
Ингредиенты:
- охлажденная водка – 75 мл;
- мартини Бьянко – 15 мл;
- лед – шесть кубиков;
- зеленые оливки – две штуки.
Наполните бокал со льдом вермутом, а затем тщательно перемешайте. Добавьте водку и снова перемешайте. Для декора используйте шпажку с оливками.
Водка с клюквенным соком
А вот коктейль Космополитен прославился благодаря сериалу Секс в большом городе. Главные героини были от него без ума.
Ингредиенты:
- водка – 50 мл;
- ликер Куантро – 1 ст. л.;
- клюквенный сок – 50 мл;
- сок лайма – 1 ст. л.
Смешайте в шейкере водку, Куантро, лаймовый и клюквенный сок. Добавьте лед и перемешайте. Через сито налейте в бокал для мартини.
Бейлиз с водкой
Благодаря специфике ликера Бейлиз, напитки с ним отличаются насыщенностью и вязкой текстурой. Один из них – коктейль Взрыв мозга – настолько крепкий, что подойдет скорее мужчинам.
Ингредиенты:
- водка – 20 мл;
- ликер Куантро – 10 мл;
- сироп Гренадин – 25 мл;
- ликер Бейлиз – 20 мл.
Наполните стопку Куантро, затем – Гренадином. Когда сироп “ляжет”, сформировав четкий слой, влейте ложкой водку. Как только заметите, что цвет начал меняться, добавьте Бейлиз.
Амаретто с водкой
Коктейль Крестная мать – наиболее простой в приготовлении, ведь в нем всего два ингредиента. Ликер Амаретто придает напитку сладости и тонкого миндального вкуса.
Ингредиенты:
- водка – 35 мл;
- ликер Амаретто – 35 мл.
Положите в коктейльный стакан кубики льда. Залейте водку, ликер и перемешайте.
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