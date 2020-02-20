Водку хорошо дополняют соки, ром, ликеры, виски, мартини, шампанское. Благо, рецепт коктейля на основе водки – не один, и для их приготовления не требуется особое мастерство. Главное – придерживаться рецепта.

Вот советы, которые помогут в приготовлении:

Предварительно заготовьте необходимые компоненты. Уделите особое внимание качеству водки.

Если ни один из вариантов ниже не подойдет, создайте свой рецепт коктейля на основе водки, придерживаясь следующей формулы: A (сладкая часть) + 2В (кислая часть) + 7С (водка).

Чтобы приготовить большинство коктейлей, не нужны особые девайсы. Достаточно перемешать все ложкой перед подачей.

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Водка с соком апельсина

Сорокаградусная с соком – классическое сочетание. Особенно хорошо этот горький алкоголь дополняют цитрусовые и ягодные нектары. Для коктейля Отвертка смешивается водка с апельсиновым соком, благодаря чему напиток получается более мягким.

Ингредиенты:

водка – 50 мл;

апельсиновый сок – 130 мл;

лед – три кубика.

Залейте в бокал водку и сок апельсина, предварительно положив туда лед.

Мартини с водкой

Гармоничная комбинация сухого вермута с водкой пришлась по вкусу Джеймсу Бонду, а после и миллионам жителей планеты. Смешайте по очереди все компоненты и не взбалтывайте – получится идеальный напиток.

Ингредиенты:

охлажденная водка – 75 мл;

мартини Бьянко – 15 мл;

лед – шесть кубиков;

зеленые оливки – две штуки.

Наполните бокал со льдом вермутом, а затем тщательно перемешайте. Добавьте водку и снова перемешайте. Для декора используйте шпажку с оливками.

Водка с клюквенным соком

А вот коктейль Космополитен прославился благодаря сериалу Секс в большом городе. Главные героини были от него без ума.

Ингредиенты:

водка – 50 мл;

ликер Куантро – 1 ст. л.;

клюквенный сок – 50 мл;

сок лайма – 1 ст. л.

Смешайте в шейкере водку, Куантро, лаймовый и клюквенный сок. Добавьте лед и перемешайте. Через сито налейте в бокал для мартини.

Бейлиз с водкой

Благодаря специфике ликера Бейлиз, напитки с ним отличаются насыщенностью и вязкой текстурой. Один из них – коктейль Взрыв мозга – настолько крепкий, что подойдет скорее мужчинам.

Ингредиенты:

водка – 20 мл;

ликер Куантро – 10 мл;

сироп Гренадин – 25 мл;

ликер Бейлиз – 20 мл.

Наполните стопку Куантро, затем – Гренадином. Когда сироп “ляжет”, сформировав четкий слой, влейте ложкой водку. Как только заметите, что цвет начал меняться, добавьте Бейлиз.

Амаретто с водкой

Коктейль Крестная мать – наиболее простой в приготовлении, ведь в нем всего два ингредиента. Ликер Амаретто придает напитку сладости и тонкого миндального вкуса.

Ингредиенты:

водка – 35 мл;

ликер Амаретто – 35 мл.

Положите в коктейльный стакан кубики льда. Залейте водку, ликер и перемешайте.

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