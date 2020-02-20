Всемирный день алкоголика отмечается ежегодно 20 февраля. Он призван поднять тему алкоголизма среди населения, а праздновать его, по большому счету, должны алкоголики, которые победили зависимость.
Во всем мире существуют специальные центры, помогающие в лечении, реабилитационные программы, поддерживающая терапия.
Кроме того, от этого недуга пострадали многие знаменитости, которые потом направляли огромные средства на борьбу с алкоголизмом.
Формально наилучшим поводом отпраздновать остается трезвость.
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Однако, если уже сильно хочется подколоть друзей и иронично поздравить их Днем алкоголика, то Факты ICTV подготовили поздравления в СМС.
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Всех денег заработать нельзя. Но пропить можно. Помни, друг! С праздником.
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Пей – помрешь, не пей – помрешь, так что пей, пока живешь. С Днем алкоголика!
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Водка, водка, огуречик – вот и спился человечек. Дружище, будь осторожен. С праздником!
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В День профессионала
Алкогольной науки
Сами к бокалу
Тянутся руки.
Что ж с поздравленья
Сделаем тост:
Счастья, везенья,
Мира без слез.
Печень есть мускул.
Что ж, разовьем:
Бог с ней, с закуской,
Снова нальем!
Напомним, ученые говорят, что пристрастие к употреблению алкоголя может стать результатом нарушений в работе гормона радости – дофамина.