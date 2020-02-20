Всемирный день алкоголика отмечается ежегодно 20 февраля. Он призван поднять тему алкоголизма среди населения, а праздновать его, по большому счету, должны алкоголики, которые победили зависимость.

Во всем мире существуют специальные центры, помогающие в лечении, реабилитационные программы, поддерживающая терапия.

Кроме того, от этого недуга пострадали многие знаменитости, которые потом направляли огромные средства на борьбу с алкоголизмом.

Формально наилучшим поводом отпраздновать остается трезвость.

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Однако, если уже сильно хочется подколоть друзей и иронично поздравить их Днем алкоголика, то Факты ICTV подготовили поздравления в СМС.

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Всех денег заработать нельзя. Но пропить можно. Помни, друг! С праздником.

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Пей – помрешь, не пей – помрешь, так что пей, пока живешь. С Днем алкоголика!

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Водка, водка, огуречик – вот и спился человечек. Дружище, будь осторожен. С праздником!

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В День профессионала

Алкогольной науки

Сами к бокалу

Тянутся руки.

Что ж с поздравленья

Сделаем тост:

Счастья, везенья,

Мира без слез.

Печень есть мускул.

Что ж, разовьем:

Бог с ней, с закуской,

Снова нальем!

Напомним, ученые говорят, что пристрастие к употреблению алкоголя может стать результатом нарушений в работе гормона радости – дофамина.