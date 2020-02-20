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Факты / Lifestyle

День ангела Лилии: лучшие СМС-поздравления

День ангела Лилии отмечают 19 июня и 24 августа. Очень часто при крещении ребенку дают имя Лия. Покровительствует ей святая Лия Римская, защитница вдов. День Ангела Лии всего раз в году – 22 марта.

Все Лилии без исключения являются обаятельными и прекрасными собеседниками. Они всегда готовы выслушать и поддержать. У них с детства много поклонников и они тяжело переносят предательство.

Брак Лилии крепкий и надежный. Она идеальная хозяйка, у которой в доме всегда чисто и вкусно пахнет. Лилия не злопамятна, она быстро прощает и не обижается.

СМС-поздравления с Днем ангела Лилии

Поздравляем вас, Лилия. Пожелания наши кратки: здоровья, счастья, меньше бед, в семье чтоб было все в порядке и жизни много-много лет.

*****

Лилия, ты – как воплощенная мечта, все есть – и ум и красота! А я желаю, чтоб спокойна и светла дорога жизни к счастью привела, чтобы судьба удачу подарила, чтоб вечная весна в душе царила.

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*****

Весь мир – один прекрасный сад,
Нерукотворная идиллия,
Что не цветок – то настоящий клад,
Но самый драгоценный – Лилия!

*****

Лилия, тебе желаю,
Чтоб расцвет был нескончаем,
Чтобы каждый взлет давался
И подольше не кончался,
Достижений без помехи.
Больше радостного смеха,
Потому что он для близких
Продлевает нам дни жизни!

Какие еще праздники отмечают украинцы, смотрите в календаре на март.

Фото: Unsplash

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