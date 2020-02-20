День ангела Лилии отмечают 19 июня и 24 августа. Очень часто при крещении ребенку дают имя Лия. Покровительствует ей святая Лия Римская, защитница вдов. День Ангела Лии всего раз в году – 22 марта.

Все Лилии без исключения являются обаятельными и прекрасными собеседниками. Они всегда готовы выслушать и поддержать. У них с детства много поклонников и они тяжело переносят предательство.

Брак Лилии крепкий и надежный. Она идеальная хозяйка, у которой в доме всегда чисто и вкусно пахнет. Лилия не злопамятна, она быстро прощает и не обижается.

СМС-поздравления с Днем ангела Лилии

Поздравляем вас, Лилия. Пожелания наши кратки: здоровья, счастья, меньше бед, в семье чтоб было все в порядке и жизни много-много лет.

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Лилия, ты – как воплощенная мечта, все есть – и ум и красота! А я желаю, чтоб спокойна и светла дорога жизни к счастью привела, чтобы судьба удачу подарила, чтоб вечная весна в душе царила.

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Весь мир – один прекрасный сад,

Нерукотворная идиллия,

Что не цветок – то настоящий клад,

Но самый драгоценный – Лилия!

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Лилия, тебе желаю,

Чтоб расцвет был нескончаем,

Чтобы каждый взлет давался

И подольше не кончался,

Достижений без помехи.

Больше радостного смеха,

Потому что он для близких

Продлевает нам дни жизни!

Какие еще праздники отмечают украинцы, смотрите в календаре на март.