День ангела Лилии отмечают 19 июня и 24 августа. Очень часто при крещении ребенку дают имя Лия. Покровительствует ей святая Лия Римская, защитница вдов. День Ангела Лии всего раз в году – 22 марта.
Все Лилии без исключения являются обаятельными и прекрасными собеседниками. Они всегда готовы выслушать и поддержать. У них с детства много поклонников и они тяжело переносят предательство.
Брак Лилии крепкий и надежный. Она идеальная хозяйка, у которой в доме всегда чисто и вкусно пахнет. Лилия не злопамятна, она быстро прощает и не обижается.
СМС-поздравления с Днем ангела Лилии
Поздравляем вас, Лилия. Пожелания наши кратки: здоровья, счастья, меньше бед, в семье чтоб было все в порядке и жизни много-много лет.
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Лилия, ты – как воплощенная мечта, все есть – и ум и красота! А я желаю, чтоб спокойна и светла дорога жизни к счастью привела, чтобы судьба удачу подарила, чтоб вечная весна в душе царила.
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Весь мир – один прекрасный сад,
Нерукотворная идиллия,
Что не цветок – то настоящий клад,
Но самый драгоценный – Лилия!
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Лилия, тебе желаю,
Чтоб расцвет был нескончаем,
Чтобы каждый взлет давался
И подольше не кончался,
Достижений без помехи.
Больше радостного смеха,
Потому что он для близких
Продлевает нам дни жизни!
Какие еще праздники отмечают украинцы, смотрите в календаре на март.