Подробный гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

26 февраля интеллект и воля будут находиться в гармонии. Период ретроградности Меркурия благоприятный для принятия разумных решений. Можно засчитывать на большое количество общения, успешные деловые поездки в те места, где были ранее, а также возобновление прежних контактов. День благоприятен для переоформления контрактов, важных документов, исправления ошибок, изменения деловой стратегии.

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Гороскоп для Овнов

В это время вас будут вдохновлять дела, которые дают быстрый и видимый результат. К слову, есть возможность доказать себе и продемонстрировать окружающим свою самостоятельность и независимость. Лучше откажитесь от деятельности, которая требует последовательности, усидчивости и старательности. Энергия и финансы в этот период расходуются импульсивно, но и появляются неожиданно.

Гороскоп для Тельцов

Много времени уделяется деньгам и материальным благам. Могут вызвать недовольство попытки близких и родных вмешаться в ваши дела. Кроме того, может захотеться купить что-то ценное и красивое. В этот период можете найти варианты, как заработать много денег и куда их вложить. Этот период подходит для заключения долгосрочных соглашений и договоров.

Гороскоп для Близнецов

Не торопитесь принимать решения, высказывать свои идеи или мнения. Причина в том, что в это время вам трудно объективно воспринимать обстоятельства. Также плохо будут обстоять дела с усвоением новых знаний. Трудность в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас, мешает в деловой жизни. Откажитесь от заключения сделок, подписания важных бумаг и работы с документами. Особенно это касается бухгалтерских отчетов.

Гороскоп для Раков

В профессиональных и политических делах вы начнете активно стремиться к лидерству. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Совместные финансовые операции и распределение прибыли принесут вам дополнительные трудности. Самоуверенность и импульсивность может негативно повлиять на отношения с начальством, коллегами и партнерами.

Гороскоп для Львов

Хороший период для дружеского общения и активной социальной жизни. За счет личной привлекательности и физического обаяния многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку начальника и влиятельных людей, особенно среди представителей противоположного пола. Также не стоит списывать со счетов возможность служебного романа. Благодаря пристальному вниманию к другим людям и пониманию их интересов вы заключите успешные сделки и договора.

Гороскоп для Дев

Возрастает поддержка сотрудников, сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение партнеров по бизнесу. Смелость, решительность, инициативность и самоуверенность возрастают. Все это поможет вам при решении деловых проблем. Запланируйте на этот период посещение официальных организаций, переговоры и ответственные выступления.

Гороскоп для Весов

Переменчивое настроение и требования к окружающим могут здорово подпортить отношения в паре или семье. Также в этот период вы склонны к расточительности. Лучше отказаться от ответственных выступлений, производственных совещаний и командировок. Кроме того, не стоит быть слишком активными, особенно в спорах с начальством, так как это чревато неприятностями для вашей карьеры.

Гороскоп для Скорпионов

В это время уверенность в себе, сила воли и способность к реализации целей укрепятся. Кроме того, вы будете находиться в центре внимания. В этот период вам легко преодолевать препятствия, а также вы будете особенно активными. Желание иметь власть над другими поспособствует негативным последствиям для брака. Благодаря обостренному чутью финансовые сделки будут успешными.

Гороскоп для Стрельца

Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, отсутствие поддержки со стороны близких людей вызовут неуверенность в себе. В это время легко допустить ошибку, поэтому откажитесь от принятия важных решений. Отложите выяснение взаимоотношений, заключение сделок или проворачивание рискованных финансовых операций. Рабочая неделя сопровождается ссорами и недовольством, различными препятствиями.

Гороскоп для Козерогов

В этот период у вас будет много сил, что способствует трудоспособности. Физическое и духовное состояние – на высшем уровне, резко повысится уверенность в себе. Появляется возможность воплощения проектов, идеи станут на путь реализации. Хороший период для решения важных деловых вопросов. Появляются новые идеи для творческого самовыражения, лидируете среди своих друзей и коллег. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

Гороскоп для Водолеев

В это время приготовьтесь к бумажной работе, встречам и спорам, которые будут затрагивать финансы. Обстоятельства могут потребовать от вас определить и защитить свои ценности, возможна их переоценка и смена приоритетов. В денежных делах может быть обнаружена и исправлена ошибка, что пойдет вам на пользу. Еще одна возможность – появление денег на поездку или поездка ради получения дохода.

Гороскоп для Рыб

Психологическое состояние на этой неделе для многих окажется сложным. Это может негативно повлиять на семейные и любовные отношения, лучше поищите уединения. Тем не менее, если вы уверены в своих чувствах и отношениях, то можете использовать это время для их проникновенных бесед, совместного участия в благотворительных мероприятиях.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.