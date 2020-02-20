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Факты / Lifestyle

Приметы и гадания на Масленицу 2020

Масленицу в 2020 году начинают праздновать 24 февраля, а завершают 1 марта. Это древний славянский праздник, который посвящен концу зимы и весеннему пробуждению природы.

Приметы и гадания на Масленицу 2020 собрали Факты ICTV.

Гадание на блинах

Когда девушка наливает тесто для блинов на сковороду, то должна спросить: Что ждет меня в будущем? Каким получится первый блин, такое и будущее ждет. Если края ровные – девушку ждет счастливое замужество, если наоборот – брак принесет слезы.

Если блин легко перевернулся – замужество близко, если пристал, то в ближайшие три года его ждать не стоит.

Подгоревший посередине блин указывает на верного мужа. Если блин вышел румяным и аппетитным – будет крепкое здоровье.

Если блин тонкий, то год пройдет успешно, а толстый – ждите проблем.

Масленица 2020: приметы и гадания

Гадание на картах

Нужно взять новую колоду карт, вытащить из нее бубнового валета и на ночь положить под подушку. Когда будете ложиться спать, трижды скажите: Суженый-ряженый, приходи ко мне блины есть!

Читайте: Масленица 2020: история и традиции праздника

Приметы на Масленицу 2020

  • Мороз на Масленицу – к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Чем больше блинов на столе, тем больше будет солнечных дней в году.
  • Если блины на Масленицу выходят пышными и хорошо пекутся, то год будет благополучным.
  • Если блины получаются очень тонкими, толстыми или бесформенными – это прогнозирует проблемы и неудачи.
  • Если блин пристал к сковородке, то в этом году девушка замуж не выйдет.
  • Если на Масленицу пришли неожиданные гости, то они принесут в ваш дом счастье и удачу.
  • Если перед Масленицей ударили морозы – лето будет холодным и дождливым.

Поскольку блины являются главным символом праздника, то Факты ICTV собрали семь рецептов вкусных начинок для блинов на Масленицу 2020.

Фото: Unsplash, Dreamstime

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