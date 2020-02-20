Как установить Instagram
Скачать приложение на смартфон можно с помощью App Store (если вы пользуетесь Apple) или Play Market (если у вас Android).
Не так давно разработчики представили версию приложения Instagram для ПК. Программу могут установить только пользователи ОС Windows 10.
Как зарегистрироваться в Instagram
После загрузки откройте приложение. На экране появится окно авторизации, где находятся поля для ввода имени пользователя и пароля для уже существующих профилей. Внизу экрана нужно будет нажать на фразу У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь.
Регистрация в Instagram не труднее, чем в любой другой соцсети. Приложение предлагает три классических варианта регистрации:
- через Facebook;
- по номеру телефона;
- по электронной почте.
Выберите удобный для вас способ и следуйте простым подсказкам на экране.
Как связать страницу Facebook с Instagram
Чтобы сообщения, которые вы публикуете в Instagram, автоматически распространялись в Facebook, нужно связать учетные записи.
Зайдите в меню настроек. Там выберите опцию Учетная запись, затем – Связанные учетные записи.
В списке соцсетей выберите Facebook и следуйте по пунктам авторизации вашей учетной записи.
Как отвязать Instagram от Facebook
Если вы хотите иметь независимые друг от друга профили в соцсетях или сделать свои публикации частными, аккаунты нужно отвязать.
Для удаления учетной записи Facebook из списка связанных соцсетей:
Зайдите в меню настроек, в опции Учетная запись – Связанные учетные записи – Facebook.
На устройстве iPhone нажмите на поле Отменить связь с учетной записью. Если у вас Android, поле будет называться Отменить связь.
Как сделать публикацию в Instagram
Для загрузки фотографий или видео сначала надо нажать на значок + внизу экрана.
В устройствах iOS для выбора медиа-файлов выделите функцию Библиотека (на Android она называется Галерея). Из списка выберите и нажмите на нужный файл.
После этого выберите опцию Далее в верхней правой части экрана. Вы попадете в меню, где сможете отредактировать свою фотографию и использовать стандартные фильтры.
После завершения редактирования нажмите Далее – Поделиться.
За несколько секунд ваша фотография будет опубликована.
Как пользоваться функцией Instagram Stories
Instagram Stories (истории) – это функция, позволяющая публиковать фотографии или видео форматом до 15 секунд. В приложении истории появились в 2016 году.
Чтобы перейти к меню Instagram Stories, откройте приложение и проведите пальцем слева направо. После свайпа вниз откроется список медиа-файлов, которые уже есть в смартфоне. Также истории можно снимать непосредственно в приложении: для этого нужно нажать на большой круг, что находится в нижней части экрана.
Instagram Stories со времени своего появления получили много полезных функций:
- более 10 режимов съемки (среди которых – ведение прямых эфиров);
- тысячи масок;
- 12 уникальных фильтров;
- GIF-анимации.
Кроме этого, на фотографиях и видео можно рисовать, добавлять геолокации и подписывать их специальными шрифтами.
Фишка Instagram Stories в том, что они действительны только 24 часа. Дополнительная возможность для историй Highlights позволяет сохранять выбранные истории в публичном доступе.
Как пользоваться функцией IGTV
IGTV – это специальная функция Instagram, позволяющая загружать видеофайлы продолжительностью до 60 минут. Ее аббревиатура расшифровывается как Instagram Television.
Меню IGTV разработчики поместили сверху над новостной лентой, справа от меню Direct.
Для публикации видео в IGTV:
- Нажмите на соответствующую иконку.
- Справа вверху экрана нажмите +.
- В библиотеке выберите нужное вам видео. Его продолжительность должна быть не менее 1 минуты.
- Подпишите ваш ролик, а также выберите, как будет выглядеть его обложка.
- Публикуйте видео.
Главный принцип работы IGTV – видеоролики, которые вам предлогают для просмотра, подбираются автоматически, на основе ваших интересов.
Как увеличить количество подписчиков в Instagram
Существует несколько проверенных способов для увеличения количества подписчиков в Instagram. Когда растет аудитория, соответственно, повышается статистика посещаемости.
- Масфоловинг, предпочтения, комментарии
Систематически подписывайтесь на пользователей, которые интересно ведут свои страницы в Instagram. Комментируйте, оценивайте их фотографии и видео, но с умом и креативностью, чтобы другие пользователи захотели посетить ваш профиль.
- Использование хештегов
Доказано, что хэштеги объединяют сотни тысяч пользователей. Пользуясь этой функцией, можно легко найти необходимые публикации. Существует множество интернет-сервисов, которые помогают выбирать актуальные хэштеги к той или иной фотографии. После систематического использования хештегов вероятность, что ваша публикация окажется во вкладке Популярные только возрастет, а значит, появятся новые подписчики.
- Сотрудничество с популярными аккаунтами, PR
В Instagram есть множество популярных страниц в самых различных сферах. Сотни блогеров ежедневно проводят марафоны, розыгрыши и конкурсы, связанные, в том числе, со взаимным PR. Будьте активным пользователем, и тогда ваш профиль точно оценят.
Увеличить количество подписчиков можно также с помощью сервисов накрутки. Этот принцип действует, однако приток новых пользователей будет неэффективным: чаще всего после этого на ваш профиль подпишутся фейковые аккаунты.
Как удалить аккаунт в Instagram
Для того, чтобы покинуть сообщество Instagram, предусмотрены две функции:
- временная блокировка аккаунта;
- удаление аккаунта навсегда
Временно заблокировать аккаунт Instagram означает скрыть все сообщения, предпочтения и комментарии. В любой момент профиль можно будет восстановить.
Блокировку, как и удаление аккаунта, проще всего можно осуществить с компьютера или интернет-браузера на смартфоне.
Зайдя на страницу, последовательно выбираем опции Редактировать профиль и Временно заблокировать мой аккаунт. Следуйте инструкциям на экране и через несколько минут профиль исчезнет из публичного доступа Instagram.
Для окончательного удаления аккаунта не обойтись без специальной ссылки.
Сайт попросит указать причину удаления профиля и ввести пароль для проверки. Последний шаг – выбор опции Удалить мой аккаунт навсегда.
Удаленный аккаунт, как и все фотографии и диалоги, восстановить будет невозможно.
Как скачать фотографии с Instagram
Приложение Instagram не предусматривает классический способ сохранения фотографий удерживанием экрана пальцем. Существует несколько способов сохранить понравившиеся публикации.
- На компьютер
Онлайн-сервис DownloadGram позволяет сохранить любые медиа-файлы с Instagram. Для этого понадобится лишь ссылка на необходимую публикацию.
Программа 4KStogram предусмотрела функцию сохранения всех публикаций выбранного профиля. Демо-версия программы позволяет воспользоваться этой функцией не более двух раз, но после покупки лицензионной версии все ограничения снимаются.
- На смартфон
В магазинах с приложениями можно найти множество программ для загрузки фото и видео с Instagram, однако большинство из них – платные. Самые высокие рейтинги в App Store имеет приложение InstaSave, в Play Market главную позицию занимает приложение Fast Save.
Как очистить кэш Instagram
Кэш – совокупность информации о пользовательских настройках, программные отчеты и локальные копии всех загруженных интернет-данных. Для лучшей работы смартфона разработчики советуют периодически удалять избыток ненужных файлов.
Для пользователей iPhone способ очистки кэша радикальный, но простой – необходимо просто удалить приложение и установить его снова.
Владельцам Android очистить кэш можно в настройках телефона. Пошагово воспользуйтесь опциями Настройка – Хранение – Информация о памяти. В списке программ найдите Instagram, нажмите поле Удалить данные.
Как зарабатывать в Instagram
- Продажа товаров и услуг
Через интернет можно продать все, главное – умение и терпение. После утверждения конкурентного контент-плана ваш профиль в Instagram станет настоящей бизнес-страницей, которая обязательно принесет заработок.
- Реклама
Такой способ заработка подходит для профилей с большой и, главное, живой аудиторией. Рекламодатель, заинтересованный в приливе новых клиентов, будет заказывать услуги только у проверенных блогеров.
- Партнерские программы
Это взаимовыгодный способ распространить информацию: обычно партнерские условия предусматривают неплохой процент заработка. Как и в варианте с рекламой, актуальным он будет также только для блоггеров.
- Продвижение и ведение аккаунтов
Речь идет о раскрутке и администрировании чужих профилей на заказ. Главная цель – стать виртуальным PR-менеджером, создавая уникальный контент. Результативная работа с Instagram-аккаунтами приносит немалый заработок.
Как просмотреть статистику в Instagram
Опция просмотра статистики доступна только для бизнес-профилей. Она содержит обобщенные данные об аудитории профиля, в частности, поле, возрасте и расположении подписчиков. Также статистика показывает самые популярные сообщения профиля.
Для ознакомления со статистикой нужно зайти в Настройки и выбрать поле Статистика.
На экране высветится вся доступная информация. Для удобства разработчики разделили ее на три блока: Контент, Действия и Аудитория.
Как купить рекламу в Instagram
Создать рекламное сообщение можно тремя способами:
- Через Instagram;
- Через Facebook;
- Через Менеджер рекламы Facebook.
Главным условием использования функции рекламы является переход на бизнес-профиль.
Для создания рекламы используйте кнопку Продвигать, которая находится под каждым из ваших сообщений.
При желании ваши рекламные сообщения могут также появиться и на странице в Facebook.
Менеджер рекламы содержит десятки интересных опций и инструментов для создания уникальной рекламы.