20 февраля православные чтят память преподобного Луки Элладского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.
Также сегодня Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice), который отмечается ежегодно с 2009 года.
Именины празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.
Приметы на 20 февраля
- Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.
- Если солнце на закате окрашивается в багрянец, лето будет прохладным.
Что нельзя делать 20 февраля
- Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.
- Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.
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Что можно делать 20 февраля
- Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
- В этот день надо пойти в церковь помянуть умерших родственников и посетить их могилы.
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