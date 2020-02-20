20 февраля православные чтят память преподобного Луки Элладского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.

Также сегодня Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice), который отмечается ежегодно с 2009 года.

Именины празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.

Приметы на 20 февраля

Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.

Если солнце на закате окрашивается в багрянец, лето будет прохладным.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.

Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.

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Что можно делать 20 февраля

Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

В этот день надо пойти в церковь помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

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