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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 20 февраля

20 февраля православные чтят память преподобного Луки Элладского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.

Также сегодня Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice), который отмечается ежегодно с 2009 года.

Именины празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.

Приметы на 20 февраля

  • Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.
  • Если солнце на закате окрашивается в багрянец, лето будет прохладным.

Что нельзя делать 20 февраля

  • Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.
  • Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что можно делать 20 февраля

  • Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
  • В этот день надо пойти в церковь помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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