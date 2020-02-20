Перед первым днем Великого поста отмечается Прощеное воскресенье 2020. Число меняется в зависимости от даты Пасхи. Так когда же Прощеное воскресенье 2020? В этом году праздник выпадает на 1 марта.
Издавна считалось, что если в этот день люди не простят друг друга – соблюдать пост не будет иметь никакого смысла.
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Согласно традициям, аскетизм и лишения могут быть не засчитанными, если не попросить прощения и не простить других. Необходимо подойти ко всем, перед кем есть вина, попросить прощения и пообещать не повторять прошлых плохих поступков.
В первую очередь необходимо извиниться перед близкими – родственниками и друзьями, а также перед теми, кто покинул наш мир. Считается, что это поможет подготовить душу и разум к Великому посту.
На исповеди с отпущением грехов верующие путем прошения о прощении другу у друга очищают сердце и душу. Затем они встречают Пасху – день, когда воскрес Иисус Христос.
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