20 февраля Луна пребывает в знаке Козерог. Это 27 лунный день.
В этот период будет многое удаваться. Благоприятным будет общение с руководством и близкими.
Хорошее время для путешествия. Однако велика вероятность задержки зарплаты и даже возможны убытки.
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В четверг уменьшиться общая активность. Важно в этот день избегать конфликтов, как на работе, так и в личной жизни.
В этот период будет повышенная вероятность ссор и расставаний.
В 27 лунный день рекомендуется заняться самоорганизацией и все важные встречи перенести на другой, более благоприятный день.
Что можно делать в 27-лунные сутки: планировать путешествие.
Что категорически нельзя делать 20 февраля: решать серьезные вопросы.
К слову, Факты ICTV писали, когда в 2020 году ожидаются солнечные и лунные затмения.