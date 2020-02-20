20 февраля Луна пребывает в знаке Козерог. Это 27 лунный день.

В этот период будет многое удаваться. Благоприятным будет общение с руководством и близкими.

Хорошее время для путешествия. Однако велика вероятность задержки зарплаты и даже возможны убытки.

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В четверг уменьшиться общая активность. Важно в этот день избегать конфликтов, как на работе, так и в личной жизни.

В этот период будет повышенная вероятность ссор и расставаний.

В 27 лунный день рекомендуется заняться самоорганизацией и все важные встречи перенести на другой, более благоприятный день.

Что можно делать в 27-лунные сутки: планировать путешествие.

Что категорически нельзя делать 20 февраля: решать серьезные вопросы.

К слову, Факты ICTV писали, когда в 2020 году ожидаются солнечные и лунные затмения.