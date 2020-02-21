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Факты / Lifestyle

Когда начинается Великий пост 2020 – дата

Великий пост всегда начинается в разное время и является самым строгим. Он приурочен к Светлому Христову Воскресению – главному событию в церковном календаре.

В 2020 году он начнется 2 марта и продлится до 18 апреля, а Пасху верующие будут отмечать 19 апреля.

В течение 48 дней поста, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику, необходимо отказаться от определенных продуктов, развлечений и удовольствий, посвящая много времени самопознанию и молитвам.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Первые 40 дней Великого поста символизируют поход Иисуса Христа в пустыню, в течение которого он ничего не ел и подвергался искушениям.

Два дня приходится на Лазареву субботу и Вербное воскресение (въезд Господень в Иерусалим).

Завершает пост Страстная неделя, которая символизирует последние семь дней жизни Христа.

Піст

Фото: Рixabay

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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