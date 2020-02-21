Куда пойти в Киеве на Масленицу: афиша мероприятий

Масленица в Киеве традиционно будет отмечаться на самых популярных локациях – Пирогово, парк Киевская Русь, парк Партизанской славы, Феофания, Мамаева Слобода и другие.

В этом году празднования приходятся на неделю с 24 февраля до 1 марта.

Факты ICTV составили афишу на Масленицу в Киеве.

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Зажигательная Масленица

29 февраля и 1 марта, 16.00

ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Вход бесплатный

Локацию украсят снопами сена, соломенными фигурами животных и разноцветными лентами. В центре главной площади установят пятиметровое чучело. На фудкорте будут готовить блины с начинками на любой вкус.

Также можно будет принять участие в народных забавах и потанцевать под песни украинских поп-исполнителей на концерте от Радио Пятница.

Суббота, 29 февраля:

16.00 – Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов, LAUTA и Оля Цибульская.

Воскресенье, 1 марта:

16.00 – бойз бенд AVIATOR, Гайтана, Павел Зибров, Солоха и группа ТИК.

19.30 – огненное шоу и традиционное сжигание соломенного чучела.

19.40 – выступление этно-рок группы DrymbaDaDzyga.

Масленица 2020 в Пирогово

29 февраля и 1 марта

Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово

Вход 50 грн

Более 20 лет в Пирогово украинцы празднуют Масленицу. Музей, сохраняя древние традиции украинского гостеприимства, приглашает киевлян и гостей столицы посетить его 29 февраля и 1 марта.

С 13.00 на сельских улицах музея начнутся праздничные действа. На сцене выступят фольклорные коллективы Черкасчины, Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Житомирщины и будут показывать сохраненные и восстановленные старинные обряды.

В течение дня молодежь и все желающие примут участие в народных забавах – перетягивание каната, збивание с бревна, мужчины будут меряться силой рук. Будет проведен мастер-класс по народному танцу и много интересных конкурсов.

Масленица в Мамаевой Слободе

29 февраля

Мамаева Слобода, ул. Михаила Донца, 2

Вход 120 грн

Начало народных гуляний на Масленицу 29 февраля и 1 марта в 12.00 возле шинка Коса над рюмкой.

Здесь пройдет аутентичное празднование украинской Масленицы, а именно Колодий. С давних времен главным блюдом были вареники с творогом и сметаной, а не московские блины.

К услугам гостей шинок Коса над Рюмкой, в котором можно заранее заказать небольшой семейный банкет или забронировать столик.

В Мамаевой Слободе будет точно так, как в XVIII веке – много вареников с творогом, сырников, блинчиков с творогом, творожных бабок, запеченных в печи яблок с творогом и медом, разные плюшки и хмельные наливки – вишняк, сливянка, дуливка, медовуха, горячий с пряностями мусулес.

Троистые музыки и казаки верхом на лошадях и запряженные лошадьми телеги, помогут окунуться в самобытную атмосферу казацкой Надднепрянщины.

Масленица в парке Феофания

29 февраля и 1 марта, 13.00

Парк Феофания, Академика Лебедева, 32

Вход в парк для детей до 16 лет ㅡ 10 грн, для взрослых ㅡ 30 грн

Для гостей Феофании подготовили концерт под открытым небом с участием фольклорных коллективов, хороводы и танцы вокруг праздничного костра.

Много бесплатных зон будет и для детей – они смогут принять участие в анимационной программе и посетить творческие мастер-классы в теплой избушке.

Также рядом с детскими площадками и сценой будет находиться фудкорт, где можно попробовать блюда украинской кухни – вареники и блины с разными вкусами, блюдами-гриль, натуральными колбасками и полезным травяным чаем.

Масленица в парке Партизанской славы

29 февраля и 1 марта

Парк партизанской славы, Славгородская 54

Вход бесплатный

В одном из самых больших столичных парков Киева отпразднуют Масленицу с соблюдением главных традиций. Два дня для гостей будут выступать местные творческие коллективы. На празднике сожгут чучело зимы, будут водить хороводы и танцевать.

Много лет подряд изюминкой Масленицы в Парке партизанской славы стал Столб развлечений. Желающих его покорить в этом году может быть больше обычного из-за отсутствия мороза. В связи с этим подарки будет достать не так сложно как раньше.

Масленица в Парке Киевская Русь

29 февраля и 1 марта, 13.30

Парк Киевская Русь, село Копачев, ул. Древнекиевская, 12

Вход 250 грн

В Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь пройдет масштабное празднование Масленицы по древним традициям и обрядам.

Гостей ждет яркая программа со спецэффектами и огненным шоу, катанием на лошадях, в санях или каретах, сногсшибательным конно-трюковым шоу, разнообразными играми и конкурсами.

На фудкорте будут угощать блинами с разными начинками, варениками и напитками.

К слову, главным блюдом на Масленицу являются блины. Факты ICTV подготовили семь рецептов самых вкусных начинок.