Выпекание блинов на Масленицу – настоящее искусство. Но им возможно овладеть за неделю. Начинки для этого блюда могут быть самые разные: сладкие, фруктовые, творожные, овощные, грибные и мясные. Все зависит от вашей фантазии и вкуса.

Факты ICTV подобрали в сети самые интересные рецепты, и даже для тех, кто следит за фигурой.

Блинчики на сливках по‑американски

Ингредиенты:

3 яйца;

500 мл сливок 10-процентных;

300 г муки;

6 ст. л. сахара;

соль, ванилин и корица – на кончике ножа;

0,5 ч. л. соды;

сироп кленовый – по вкусу.

Приготовление:

Отделяем желтки от белков, белки взбиваем с солью. Желтки смешиваем с сахаром, ванилином, корицей, туда же – соду, порциями добавляем сливки и муку, размешивает венчиком. Добавляем в получившуюся массу взбитые белки.

Нагреваем сковородку и половником наливаем тесто. Его не нужно распределять по всей поверхности, блинчики получатся 10–12 см в диаметре. Масло не используется, так как в тесте достаточно жира для жарки.

Подавать с кленовым сиропом.

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Блины в бутылке

Ингредиенты:

600 мл молока;

3 ст. л. растительного масла;

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

10 ст. л. муки с горкой.

Приготовление:

Берем 1,5-литровую бутылку от минералки, вставляем лейку и засыпаем муку, сахар, соль, заливаем яйца, растительное маслo, молоко и закручиваем крышкой. Ее просто нужно хорошенько потрясти. В бутылке очень удобно размешивать тесто!

Сковороду поставить на огонь, раскалить и добавить несколько капель растительного маслa.

Наливаем тесто на сковороду прямо из бутылки и печем блины! Это очень удобно. К тому же, везде чисто, никаких капель, стекающих с половника!

Блины на воде

Ингредиенты:

600 мл воды;

300 г муки;

3 яйца;

по 0,5 ч. л. соли, соды и лимонной кислоты;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. оливкового масла.

Приготовление:

В миску разбить яйца, взбить миксером, добавить 500 мл воды, перемешать.

Смешать в чашке 100 мл воды с лимонной кислотой. Отдельно в миске смешать муку, соль, соду.

Добавить мучную смесь в жидкие ингредиенты. Замесить тесто без комочков миксером. Тесто должно настояться около 20 минут. Затем добавить воду с растворенной лимонной кислотой, смешать миксером.

Сковороду смазать при необходимости растительным маслом. Выпекать блины с обеих сторон, готовые смазать сливочным маслом. Такие блины подходят как для сладких, так и для несладких начинок.

Заварные блины

Ингредиенты:

500 мл молока;

4 яйца;

2 ст. л. подсолнечного масла;

220-250 г муки;

1 ч. л. соды;

0,5 ч. л. винного уксуса;

250 мл крутого кипятка;

10 г ванильного сахара;

щепотка соли;

2 ст. л сахара.

Приготовление:

В миску кладем сахар, ванильный сахар, соль и яйца, взбиваем венчиком.

Добавляем подсолнечное масло, 250 мл молока и перемешиваем.

Всыпаем муку и размешиваем до консистенции густой сметаны. Добавляем остальное молоко и перемешиваем.

Соду отдельно гасим уксусом и сразу вливаем в тесто, перемешиваем.

Вливаем сразу за содой крутой кипяток и хорошо перемешиваем.

Теперь жарим блинчики на хорошо раскаленной сковороде с двух сторон.

Сырные блины

Ингредиенты:

1,5 ст. молока;

2 яйца;

1 ст. муки;

150 г сыра;

по 1 ч. л. соли, сахара и разрыхлителя;

2 ст. л. растительного масла;

укроп – по вкусу.

Приготовление:

Смешать теплое молоко с сахаром, солью и яйцами. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

Сыр натереть на мелкой терке, добавить в жидкую массу. Затем добавить мелко порубленную зелень и растительное масло. Хорошо размешать венчиком.

Выпекать на смазанной маслом и раскаленной сковороде с двух сторон. Готовый блинчик смазать сливочным маслом.

Мешочки с блинов с грибами и сыром

Шоколадные блинчики с творогом

Напомним, Масленица начинается в понедельник, 24 февраля, а заканчивается он – 1 марта. Факты ICTV публиковали историю и традиции праздника.