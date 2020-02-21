Выпекание блинов на Масленицу – настоящее искусство. Но им возможно овладеть за неделю. Начинки для этого блюда могут быть самые разные: сладкие, фруктовые, творожные, овощные, грибные и мясные. Все зависит от вашей фантазии и вкуса.
Факты ICTV подобрали в сети самые интересные рецепты, и даже для тех, кто следит за фигурой.
Блинчики на сливках по‑американски
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 500 мл сливок 10-процентных;
- 300 г муки;
- 6 ст. л. сахара;
- соль, ванилин и корица – на кончике ножа;
- 0,5 ч. л. соды;
- сироп кленовый – по вкусу.
Приготовление:
Отделяем желтки от белков, белки взбиваем с солью. Желтки смешиваем с сахаром, ванилином, корицей, туда же – соду, порциями добавляем сливки и муку, размешивает венчиком. Добавляем в получившуюся массу взбитые белки.
Нагреваем сковородку и половником наливаем тесто. Его не нужно распределять по всей поверхности, блинчики получатся 10–12 см в диаметре. Масло не используется, так как в тесте достаточно жира для жарки.
Подавать с кленовым сиропом.
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Блины в бутылке
Ингредиенты:
- 600 мл молока;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 10 ст. л. муки с горкой.
Приготовление:
Берем 1,5-литровую бутылку от минералки, вставляем лейку и засыпаем муку, сахар, соль, заливаем яйца, растительное маслo, молоко и закручиваем крышкой. Ее просто нужно хорошенько потрясти. В бутылке очень удобно размешивать тесто!
Сковороду поставить на огонь, раскалить и добавить несколько капель растительного маслa.
Наливаем тесто на сковороду прямо из бутылки и печем блины! Это очень удобно. К тому же, везде чисто, никаких капель, стекающих с половника!
Блины на воде
Ингредиенты:
- 600 мл воды;
- 300 г муки;
- 3 яйца;
- по 0,5 ч. л. соли, соды и лимонной кислоты;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. оливкового масла.
Приготовление:
В миску разбить яйца, взбить миксером, добавить 500 мл воды, перемешать.
Смешать в чашке 100 мл воды с лимонной кислотой. Отдельно в миске смешать муку, соль, соду.
Добавить мучную смесь в жидкие ингредиенты. Замесить тесто без комочков миксером. Тесто должно настояться около 20 минут. Затем добавить воду с растворенной лимонной кислотой, смешать миксером.
Сковороду смазать при необходимости растительным маслом. Выпекать блины с обеих сторон, готовые смазать сливочным маслом. Такие блины подходят как для сладких, так и для несладких начинок.
Заварные блины
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 4 яйца;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 220-250 г муки;
- 1 ч. л. соды;
- 0,5 ч. л. винного уксуса;
- 250 мл крутого кипятка;
- 10 г ванильного сахара;
- щепотка соли;
- 2 ст. л сахара.
Приготовление:
В миску кладем сахар, ванильный сахар, соль и яйца, взбиваем венчиком.
Добавляем подсолнечное масло, 250 мл молока и перемешиваем.
Всыпаем муку и размешиваем до консистенции густой сметаны. Добавляем остальное молоко и перемешиваем.
Соду отдельно гасим уксусом и сразу вливаем в тесто, перемешиваем.
Вливаем сразу за содой крутой кипяток и хорошо перемешиваем.
Теперь жарим блинчики на хорошо раскаленной сковороде с двух сторон.
Сырные блины
Ингредиенты:
- 1,5 ст. молока;
- 2 яйца;
- 1 ст. муки;
- 150 г сыра;
- по 1 ч. л. соли, сахара и разрыхлителя;
- 2 ст. л. растительного масла;
- укроп – по вкусу.
Приготовление:
Смешать теплое молоко с сахаром, солью и яйцами. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
Сыр натереть на мелкой терке, добавить в жидкую массу. Затем добавить мелко порубленную зелень и растительное масло. Хорошо размешать венчиком.
Выпекать на смазанной маслом и раскаленной сковороде с двух сторон. Готовый блинчик смазать сливочным маслом.
Мешочки с блинов с грибами и сыром
Шоколадные блинчики с творогом
Напомним, Масленица начинается в понедельник, 24 февраля, а заканчивается он – 1 марта. Факты ICTV публиковали историю и традиции праздника.