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Факты / Lifestyle

Лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Захара

День ангела Захара выпадает на 21 февраля. Христиане отмечают день святого Захария Серповидця.

Такое прозвище пророк получил из-за сна, в котором увидел большой серп, что летал в воздухе.

Мы собрали для вас СМС-поздравления с Днем ангела Захара, чтобы вы могли порадовать своих близких.

*****

Жизнь пусть платит по заслугам
Только щедрый гонорар.
Оставайся верным другом,
Несравненный наш Захар!

*****

Захар, спешу тебя поздравить,
Тебе хочу я пожелать,
Успеха, радости, везенья,
Перед судьбой не пасовать.

Желаю, чтоб с тобою рядом,
Были верные друзья,
Поддержки близких и здоровья,
И не сдавайся никогда!

*****

Поздравляем мы Захара,
И желаем, чтобы пара
У тебя была любимой,
Нежной трепетной, красивой.

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*****

Тебя я хочу поздравить, Захар,
Пусть в сердце любви пылает пожар,
Душа от любви твоя пусть поет,
И крылья тебе для полета дает.

*****

Милый друг, родной Захар,
Мы тебе желаем
Не болеть и не стареть,
Жить, забот не зная!

Счастлив будь, не потеряй
Сил и вдохновенья,
Каждый день приносит пусть
Радости мгновенья.

*****

Прекрасный человек — Захар,
Ты в стольких передрягах побывал!
Пусть будут будни без забот,
Улыбки, радость — круглый год.

Ты тот, кто выручит всегда,
Какая б не пришла беда.
Я очень рад, что мы друзья,
Ты мне родной, моя семья!

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