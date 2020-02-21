День ангела Захара выпадает на 21 февраля. Христиане отмечают день святого Захария Серповидця.

Такое прозвище пророк получил из-за сна, в котором увидел большой серп, что летал в воздухе.

Мы собрали для вас СМС-поздравления с Днем ангела Захара, чтобы вы могли порадовать своих близких.

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Жизнь пусть платит по заслугам

Только щедрый гонорар.

Оставайся верным другом,

Несравненный наш Захар!

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Захар, спешу тебя поздравить,

Тебе хочу я пожелать,

Успеха, радости, везенья,

Перед судьбой не пасовать.

Желаю, чтоб с тобою рядом,

Были верные друзья,

Поддержки близких и здоровья,

И не сдавайся никогда!

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Поздравляем мы Захара,

И желаем, чтобы пара

У тебя была любимой,

Нежной трепетной, красивой.

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Тебя я хочу поздравить, Захар,

Пусть в сердце любви пылает пожар,

Душа от любви твоя пусть поет,

И крылья тебе для полета дает.

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Милый друг, родной Захар,

Мы тебе желаем

Не болеть и не стареть,

Жить, забот не зная!

Счастлив будь, не потеряй

Сил и вдохновенья,

Каждый день приносит пусть

Радости мгновенья.

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Прекрасный человек — Захар,

Ты в стольких передрягах побывал!

Пусть будут будни без забот,

Улыбки, радость — круглый год.

Ты тот, кто выручит всегда,

Какая б не пришла беда.

Я очень рад, что мы друзья,

Ты мне родной, моя семья!