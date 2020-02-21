В пятницу, 21 февраля, на западе, а также в Донецкой и Луганской областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег, на остальной территории – без осадков.
Ночью в западных регионах возможны морозы до -3, а днем от +3 до +6.
На востоке ночью около 0, днем +2 +5.
На юге страны ночная температура будет колебаться в пределах 0 +2, днем до +7.
В центре ночью до -2, днем потеплеет – от +4 до +6.
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В северных областях ночью около 0, днем до 6 градусов тепла.
В Киеве сегодня без осадков, ночью -1 +1, днем +6.
Ранее Факты ICTV писали, какая погода будет в Украине в феврале 2020 года.
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