В пятницу, 21 февраля, на западе, а также в Донецкой и Луганской областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег, на остальной территории – без осадков.

Ночью в западных регионах возможны морозы до -3, а днем ​​от +3 до +6.

На востоке ночью около 0, днем ​​+2 +5.

На юге страны ночная температура будет колебаться в пределах 0 +2, днем ​​до +7.

В центре ночью до -2, днем ​​потеплеет – от +4 до +6.

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В северных областях ночью около 0, днем ​​до 6 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков, ночью -1 +1, днем ​​+6.

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