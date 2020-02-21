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Факты / Lifestyle

В Сибири нашли птицу возрастом 46 тыс. лет

Недалеко от деревни Белая Гора на северо-востоке Сибири охотники обнаружили остатки птицы ледникового периода, которая жила около 46 тыс. лет назад.

Находку передали для тестирования группе экспертов из Шведского музея естественной истории.

Исследование показало, что это рогатый жаворонок и птица может быть предком двух ныне живущих подвидов жаворонка.

– Климатические изменения, которые произошли в конце последнего ледникового периода, привели к образованию новых подвидов, – сказали ученые.

Сохранение птицы в таком хорошем состоянии объясняется в значительной степени вечной мерзлотой.

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К слову, в этом районе были обнаружены и другие остатки животных. Ученые смогут извлечь из них ДНК, которые в дальнейшем помогут в исследовании всего ледникового периода.

Ранее немецкие ученые провели новое исследование и выяснили, почему тает поверхность на ледниковом покрове Гренландии.

Фото: CNN

Источник: CNN

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