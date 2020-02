В Сибири нашли птицу возрастом 46 тыс. лет

Недалеко от деревни Белая Гора на северо-востоке Сибири охотники обнаружили остатки птицы ледникового периода, которая жила около 46 тыс. лет назад.

Находку передали для тестирования группе экспертов из Шведского музея естественной истории.

Исследование показало, что это рогатый жаворонок и птица может быть предком двух ныне живущих подвидов жаворонка.

Сохранение птицы в таком хорошем состоянии объясняется в значительной степени вечной мерзлотой.

Читайте: Преступники имеют иную структуру мозга – ученые

К слову, в этом районе были обнаружены и другие остатки животных. Ученые смогут извлечь из них ДНК, которые в дальнейшем помогут в исследовании всего ледникового периода.

Hello world!

I have literally not tweeted in c. 30,000 years!

I have been frozen in permafrost since the last Ice Age, and was just found at 7 meter’s depth, 200 meters inside an ice tunnel in Siberia.

Not sure what species I am. Any ideas, Twitter? pic.twitter.com/kXO3CBeyYF

— Love Dalén (@love_dalen) September 10, 2018