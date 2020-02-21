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Факты / Lifestyle

От дзиґлика до галунки. Вы точно знаете украинский? – ТЕСТ

Международный день родного языка был установлен во время Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году в Париже. Отмечать его начали в 2000 году.

Праздник направлен на то, чтобы поддерживать язык как признак культурной принадлежности человека. Кроме того, ЮНЕСКО считает, что изучение иностранных языков и многоязычие являются ключами к взаимопониманию и взаимоуважению.

Украинский язык чрезвычайно богатый и разнообразный. Поэтому Факты ICTV предлагают вспомнить, какие украинские слова уже вышли из употребления или используются крайне редко.

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К слову, до сентября 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Учебные курсы будут сфокусированы на определенные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить; те, кто не знает и планирует изучение с нуля; государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания.

Фото: Dreamstime

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