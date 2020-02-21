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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 21 февраля

21 февраля – Международный день родного языка, установленный ООН в 1999 году с целью содействия богатому культурному и языковому разнообразию. По данным ЮНЕСКО, в мире насчитывается около 6 тыс. языков, половине из них угрожает исчезновение.

А православные христиане в этот день чтят память святого Захария Серповидца. Такое прозвище пророк получил из-за сна, в котором увидел большой серп, летающий в воздухе. На самом деле это был свиток с откровениями от Господа.

В народе 21 февраля принято поточить ножи – тогда весь год в доме будет достаток и удача.

Именины сегодня празднуют Захар, Федор, Степан и Макар.

Приметы на 21 февраля:

  • Гром на Захария – к богатому урожаю и дождливому лету.
  • Собака качается в снегу – скоро придет тепло.
  • Мороз 21 февраля – зима скоро закончится.
  • Если на Захария холодно, март будет теплым.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 21 февраля:

  • Следует избегать хирургических вмешательств, лучше перенести операцию на другой день.
  • Также не стоит ходить к стоматологу.

Факты ICTV составили календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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