21 февраля луна пребывает в знаке Водолей. Это 28 лунный день.
В этот период рекомендуется больше времени уделить самоорганизации. Отличное время для общения с единомышленниками.
Благоприятное время для заключения важных сделок. Нужно поддерживать хорошее настроение и постараться, чтобы все намерения были добрыми.
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В 28 лунный день рекомендуется заняться любимым делом, также хорошо пойдут дела на работе.
Что можно делать в 28 лунный день: заниматься спортом.
Что категорически нельзя делать 21 февраля: злоупотреблять алкоголем.
К слову, Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.
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