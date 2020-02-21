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Какой сегодня, 21 февраля, лунный день

21 февраля луна пребывает в знаке Водолей. Это 28 лунный день.

В этот период рекомендуется больше времени уделить самоорганизации. Отличное время для общения с единомышленниками.

Благоприятное время для заключения важных сделок. Нужно поддерживать хорошее настроение и постараться, чтобы все намерения были добрыми.

Читайте: Календарь магнитных бурь в феврале 2020

В 28 лунный день рекомендуется заняться любимым делом, также хорошо пойдут дела на работе.

Что можно делать в 28 лунный день: заниматься спортом.

Что категорически нельзя делать 21 февраля: злоупотреблять алкоголем.

К слову, Факты ICTV составили календарь праздников на февраль 2020.

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