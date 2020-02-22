На 22 февраля приходится вселенская родительская суббота, когда православные украинцы молятся за своих покойных родителей.

Родительскую субботу еще называют Малая Масленица или Мясопустная суббота.

Факты ICTV собрали традиции и запреты этого дня.

Традиции родительской субботы

За день до субботы верующие идут в храм на Большую панихиду за всех усопших православных христиан.

Утром в субботу в церкви служат заупокойную литургию, а потом – общую панихиду.

Чтобы на литургии поминали покойных близких, нужно подать записку с их именами. В ней пишут только имена крещеных людей.

После службы многие ездят на кладбище, приводят в порядок могилку и отвозят цветы.

Также сегодня принято угощать нищих и подавать милостыню.

Дома проходит поминальный обед в кругу родных. На стол подают кутью, освященную накануне в храме.

Читайте: Масленица 2020 – когда празднуют в Украине

Запреты в родительскую субботу

В эти дни не принято говорить о покойных плохо.

Писать поминальные записки с именами самоубийц или некрещеных в православной церкви.

Запрещено и считается большим грехом поминать покойных водкой.

Шумно веселиться.

Также запрещено грустить, потому что человек перешел в лучший мир.

Факты ICTV собрали все поминальные дни в церковном календаре на 2020 год.