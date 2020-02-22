Погода в Украине на сегодня, 22 февраля 2020

В большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют достаточно теплую и солнечную погоду.
В западных, центральных и северных областях ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем 5…8, ночью -1…2.
На Юге страны местных жителей также порадует теплая погода без осадков. Воздух прогреется до 8 днем и до 1 ночью. Хотя местами будут заморозки до -2 в темную пору дня. В Запорожской области стоит ожидать дожди.
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В восточных регионах прогнозируют мокрый снег. Температура днем 2…4, а ночью -1…1.
Ранее Факты ICTV писали, какая погода будет в Украине в феврале 2020 года.
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