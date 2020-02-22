22 февраля отмечается Международный день поддержки жертв преступлений.
Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Великобритании опубликовало Хартию жертв преступлений.
Также сегодня отмечается Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.
22 февраля почитается память святых Панкратия и Никиты. В этот день крестьяне плели лапти из лыка и льна. В народе считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то она быстро уйдет.
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Именины 22 февраля отмечают Геннадий, Иннокентий, Иван, Петр, Василий и Тихон.
Приметы на 22 февраля:
- Очень темная ночь – к окончанию зимы.
- Шумит лес – к быстрому теплу.
- Оттепель – зима не уйдет еще очень долго.
Что нельзя делать 22 февраля:
- Ссориться.
- Выходить вечером из дома.
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