PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 22 февраля

22 февраля отмечается Международный день поддержки жертв преступлений.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Великобритании опубликовало Хартию жертв преступлений.

Также сегодня отмечается Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.

22 февраля почитается память святых Панкратия и Никиты. В этот день крестьяне плели лапти из лыка и льна. В народе считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то она быстро уйдет.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины 22 февраля отмечают Геннадий, Иннокентий, Иван, Петр, Василий и Тихон.

Приметы на 22 февраля:

  • Очень темная ночь – к окончанию зимы.
  • Шумит лес – к быстрому теплу.
  • Оттепель – зима не уйдет еще очень долго.

Что нельзя делать 22 февраля:

  • Ссориться.
  • Выходить вечером из дома.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка