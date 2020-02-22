В субботу, 22 февраля, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 29 лунный день.

В этот период рекомендуется заняться саморазвитием. Хорошее время для прогулок и встреч с друзьями.

Также этот день будет благоприятным для решения важных вопросов. Астрологи рекомендуют завершать все начатые дела.

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В 29 лунный день важно избегать конфликтов и больше времени уделить семье.

Что можно делать в 29 лунный день: принимать важные решения.

Что категорически нельзя делать 22 февраля: вступать в конфликты.

К слову, Факты ICTV составили лунный календарь на март 2020 по дням.