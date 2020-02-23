История возникновения праздника 23 февраля

До 2014 года 23 февраля в Украине праздновали День защитника Отечества. История появления праздника 23 февраля связана с СССР. Именно в этот день в 1918 году начала формироваться Красная армия.

Россияне выбор даты объясняют тем, что якобы в этот день в 1918 году отряды большевиков разбили германскую армию под Псковом. Но на самом же деле в эти дни Красная армия капитулировала перед Германией.

Так, 1922 года 23 февраля было официально объявлено Днем Красной армии и флота. Позже, в 1949 году, в СССР в этот день ежегодно отмечался День Советской армии и Военно-морского флота.

А после распада СССР 23 февраля продолжили праздновать, переименовав праздник в День защитника Отечества.

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В Украине 23 февраля праздновали до начала войны на Донбассе. С 2015 года День защитника Украины отмечают 14 октября.

Эта дата была выбрана, поскольку именно на 14 октября приходится праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей казачества. Кроме того, 14 октября – это дата создания Украинской повстанческой армии.

Главной целью создания новой даты для праздника было чествование защитников независимой Украины.

Кстати, День защитника Украины отмечают на официальном уровне. Полный перечень государственных праздников на 2020 год можно посмотреть в нашем календаре.