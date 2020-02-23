PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 23 февраля

23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных.

К этому дню в мире проводят различные мероприятия, направленные на популяризацию стерилизации животных.

Также сегодня почитают память святого Прохора Печерского.

Именины 23 февраля отмечают Валентина, Анна, Антон, Аркадий, Галина, Прохор, Симон, Поликарп, Серенус, Харлампий, Изабелла.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Приметы на 23 февраля:

  • морозная погода сегодня предвещает теплый март;
  • иней на деревьях – к дождливому лету;
  • ясная Луна на небе предвещает грозовые дожди;
  • начатое в этот день дело будет иметь удачное завершение.

Что нельзя делать 23 февраля:

  • конфликтовать;
  • сильно менять свои планы;
  • откладывать дела на потом.

Факты ICTV также публиковали церковный календарь на 2020 год, в котором можно найти все праздники, посты и поминальные дни.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка