Погода в Украине на протяжении недели, с 25 по 28 февраля, будет дождливой. До среды местами потеплеет до +15, а потом снова похолодает.
Во вторник, 25 февраля, дожди прогнозируют на севере и северо-западе страны.
Температура воздуха в южных областях будет достигать +11, на западе – от +8 до +10, в северных и центральных регионах до +7.
Самым холодным будет восток – местами максимум +4.
В Киеве дождь, ночью -1 +1, днем +4 +6.
В среду, 26 февраля, значительные дожди в западных областях, на севере – умеренные, на остальной территории – без осадков.
В южных и западных областях потеплеет до +15, в центре – от +8 до +12.
На севере +10, на востоке +8.
В столице дождь, ночью + 2 + 4, днем +8 +10.
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В четверг, 27 февраля, дожди с мокрым снегом прогнозируют в западных областях, а на севере, в центре и юге Украины – дождь.
Сухо будет только в восточных областях.
Температура воздуха на юге и востоке – от +10 до +12, в центре +11, на севере +10, на западе – максимум +5.
В Киеве дождь, ночью +3 +5, днем до +10.
В пятницу, 28 февраля, везде ожидаются дожди, на западе – с мокрым снегом, ощутимо похолодает.
На востоке +8, в южных областях +7, в центре +8, на западе и севере – до +5.
В столице дождь, ночью 0 +2, днем +3 +5.
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