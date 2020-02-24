Погода в Украине на протяжении недели, с 25 по 28 февраля, будет дождливой. До среды местами потеплеет до +15, а потом снова похолодает.

Во вторник, 25 февраля, дожди прогнозируют на севере и северо-западе страны.

Температура воздуха в южных областях будет достигать +11, на западе – от +8 до +10, в северных и центральных регионах до +7.

Самым холодным будет восток – местами максимум +4.

В Киеве дождь, ночью -1 +1, днем ​​+4 +6.

В среду, 26 февраля, значительные дожди в западных областях, на севере – умеренные, на остальной территории – без осадков.

В южных и западных областях потеплеет до +15, в центре – от +8 до +12.

На севере +10, на востоке +8.

В столице дождь, ночью + 2 + 4, днем ​​+8 +10.

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В четверг, 27 февраля, дожди с мокрым снегом прогнозируют в западных областях, а на севере, в центре и юге Украины – дождь.

Сухо будет только в восточных областях.

Температура воздуха на юге и востоке – от +10 до +12, в центре +11, на севере +10, на западе – максимум +5.

В Киеве дождь, ночью +3 +5, днем ​​до +10.

В пятницу, 28 февраля, везде ожидаются дожди, на западе – с мокрым снегом, ощутимо похолодает.

На востоке +8, в южных областях +7, в центре +8, на западе и севере – до +5.

В столице дождь, ночью 0 +2, днем ​​+3 +5.

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