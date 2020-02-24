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Факты / Lifestyle

Маникюр на 8 марта: лучшие идеи

8 марта отмечают самый главный женский праздник – Международный женский день. На 8 марта все девушки получают поздравления и подарки, и каждая хочет выглядеть по-особенному.

Представительницы прекрасного пола заранее записываются на укладку волос, макияж и думают о том, какой сделать маникюр на 8 марта.

Несмотря на то, что в этом сезоне в тренде нюдовые оттенки, все же стоит обратить внимание и на более яркие цвета.

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Маникюр 2020 должен быть оригинальным, но и в то же время нежным, особенно – если вы делаете маникюр на 8 марта.

В этом году на 8 марта актуальными будут лунки, блестки и геометрия.

 

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Публикация от МАНИКЮР КИЕВ (@kristina_nailskiev)

 

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Публикация от Маникюр Педикюр Осокорки (@nail_house_by_natalia_rotay)

 

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Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails)

 

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Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails)

 

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Публикация от Маникюр/Педикюр/Харьков (@lollipops_nail)

 

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Публикация от МАНИКЮР*КИЕВ/ГОЛОСЕЕВСКИЙ (@nv_nails_room)

 

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Ранее Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.

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