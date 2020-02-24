PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Масленица 2020: семь рецептов самых вкусных начинок для блинов

Масленицу в 2020 году отмечают с 24 февраля по 1 марта. Все хотят удивить семью и любимого человека оригинальными и вкусными рецептами блинов.

Поэтому Факты ICTV подготовили семь самых вкусных начинок.

Грибная с сырным соусом

Масленица 2018

Вам понадобится:

  • 500 г шампиньонов
  • 250 г твердого сыра
  • средняя луковица
  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1,5 стакана молока
  • соль и перец по вкусу
  • растительное масло для жарки.

Приготовление: 

Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить муку и перемешать. Затем влить молоко, ввести сметану, посолить и поперчить. Тщательно перемешать и довести до кипения.

Намазать получившейся начинкой блины, свернуть их рулетами, уложить в форму для запекания. Посыпать тертым сыром и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.

Читайте: Масленица 2020 – когда празднуют в Украине

Ореховая

Масленица 2018

Вам понадобится:

  • 500 мл молока
  • 120 г сахара
  • 100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие)
  • 120 г сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • ореховый сироп.

Приготовление:

В сотейнике смешать молоко, орехи и муку и поставить его на средний огонь. Варить, пока масса не загустеет. Снять с огня, остудить, добавить размягченное сливочное масло и взбить смесь с помощью миксера. Затем добавить немного орехового сиропа и перемешать.

Карамельная с клубникой и миндалем

Масленица 2018

Вам понадобится:

  • 200 мл жирных сливок (33%)
  • 150 г + 2 ч. л. сахара
  • 60 мл воды
  • 20 г свежей клубники
  • 300 мл греческого йогурта
  • 2 ст. л. жареного миндаля.

Приготовление:

В сотейнике или кастрюле с толстыми стенками приготовить карамельный соус. Для этого засыпать сахар в кастрюлю и добавить немного воды (нужно просто смочить сахарный песок). Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые (!) сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.

Клубнику нарезать, посыпать двумя чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху полить греческим йогуртом и посыпать миндалем.

Печеночная 

Масленица 2018

Вам понадобится:

  • 300 г куриной печени
  • 2 яйца
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. растительного масла
  • кориандр молотый
  • черный молотый перец
  • соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко порезать. Печень нарезать соломкой. Лук порезать полукольцами. Натереть морковь на крупной терке.

Спассеровать лук на растительном масле, добавить морковь и обжаривать еще 7 минут. Выложить в зажарку печень, посолить, добавить специи и держать на огне, помешивая, 5 минут.

Смешать начинку с яйцами, выложить на блины, завернуть.

Апельсиновая

Масленица 2018

Вам понадобится:

  • 500 мл свежего апельсинового сока
  • 25 г сливочного масла
  • 6 ст. л. сахарной пудры
  • 4 ст. л. апельсинового варенья
  • 2 ст. л. ликера Grand Marnier.

Приготовление:

Смешать в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет и сядет, добавить ликер. Варить еще несколько минут на слабом огне. Подавать с блинами Сюзетт.

С болгарским перцем

Масленица 2018

Вам понадобится:

  • 2 сладких болгарских перца
  • 450 г консервированных томатов
  • 100 г пармезана
  • 1 средняя луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. измельченной петрушки
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и молотый красный перец по вкусу.

Приготовление:

Перцы нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок почистить, мелко нарезать. На оливковом масле обжарить лук, добавить перец, посолить. Тушить овощи под крышкой на среднем огне 15 минут. Томаты размять вилкой и вместе с соком добавить к луку и перцу. Тушить под крышкой еще 15 минут. В конце добавить чеснок и красный молотый перец.

Каждый блин посыпать тертым пармезаном, а сверху выложить приготовленную начинку. Блины свернуть рулетами и выложить в форму. Запекать в духовке при 200 градусах 15 минут. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.

С семгой и маскарпоне

Масленица 2018

Вам понадобится:

  • 300 г маскарпоне
  • 300 г копченой семги
  • 2 ч. л. горчицы
  • лимонный сок, соль и перец по вкусу.

Приготовление: 

Семгу нарезать небольшими ломтиками. Каждый блин смазать сыром и горчицей, выложить рыбу, сбрызнуть соком лимона, посолить, поперчить по вкусу, а затем завернуть.

Если промазать любимой начинкой стопку блинов и запечь в духовке, можно получить самый настоящий торт.

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях празднования Масленицы.

Фото: Dreamstime, Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка