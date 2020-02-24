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Минкульт поддерживает создание Федерации киберспорта Украины

В Министерстве культуры, молодежи и спорта считают, что создание национальной Федерации киберспорта Украины – хорошая идея, и ее поддерживают в ведомстве.

По словами заместителя министра культуры Владимира Шумилина, в министерстве понимают важность киберспорта и его социальную составляющую.

– Мы уже общались с большими игроками на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины, – сказал Шумилин.

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Замминистра добавил, что с помощью киберспорта можно помочь в реабилитации ветеранам АТО и ООС, социализировать людей с инвалидностью.

Кроме того, киберспорт способствует гендерному равенству, ведь в турнирах могут участвовать представители обеих полов.

Напомним, 15 февраля в Днепре при поддержке Министерства культуры, молодежи и спорта провели День киберспорта.

Во время события анонсировали объединение Esports Ukraine и Федерации киберспорта Украины в одну структуру и присвоение ей национального статуса в ближайшее время.

Источник: Минкульт

Фото: Dreamstime

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