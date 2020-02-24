Зачем пекут блины на Масленицу 2020

Масленица – это неделя перед Великим постом. В этом году празднование начинается 24 февраля, а закончится 1 марта.

Главное угощение на Масленицу – блины. Наши предки верили, что блин символизирует солнце, потому что он такой же круглый и горячий. По поверьям, вместе с масляными блинами человеку передается сила и тепло небесного светила.

Также традиция печь блины на Масленицу связана со стремлением людей уговорить солнце с помощью вкусной выпечки согреть холодную землю.

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Кроме того, когда человек печет блины, то призывает в дом богатство. А еще Масленица – это праздник нового солнца. Поэтому горячие блины символизируют проводы длинной и затяжной зимы и радость теплой весне.

Кстати, еще одним неизменным атрибутом Масленицы является чучело. Именно его сжигание означает окончание зимы.

Больше о традициях и истории Масленицы можно прочитать в нашем материале.