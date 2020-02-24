В 2020 году Масленица начинается 24 февраля. Первый день сырной недели перед Пасхой получил название Встреча.

Наши предки верили – чем веселее и вкуснее празднование Масленицы, тем лучше будет урожай.

Как правильно встретить?

Поскольку в этот период природа готовится к весне, люди также старались убрать свои жилища, забыть об обидах и помянуть умерших.

Кстати, блины были поминальной едой – ею задабривали предков для хорошего урожая. Поэтому первый блин принято отдавать на помин усопших. Даже народная поговорка существует по этому поводу: Первый блин – за упокой.

Неделя состоит из Узкой (с понедельника по среду) и Широкой Масленицы (с четверга по воскресенье). В первый день Узкой Масленицы утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Поэтому сегодня смело собирайте всех членов своей семьи, чтобы похвастаться кулинарными способностями.

По традиции, в понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.

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В этот день также надо веселиться, кататься на санках и качелях. И чем громче веселье, тем лучше.

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях празднования Масленицы.