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Погода в Украине на 24 февраля (КАРТА)

Погода в Украине 24 февраля будет облачной и холодной. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

Температура воздуха на западе страны составит от 2° до 4°.

В центральных и северных областях также предусматривается пасмурная погода с ветром.

На востоке страны температура днем будет колебаться от 2° до 4°.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

Дождливая погода будет и в южных областях. Температура днем от 6° до 9°, ночью до 5°.

В Киеве 24 февраля ожидается облачная погода с дневной темрепатурою от 2° до 4°.

Погода в Україні на сьогодні, 24 лютого 2020

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине исчезнет зима.

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