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Тройная камера и 5G: Sony представила флагман Xperia 1 II

Компания Sony представила очередную новинку – флагман Sony Xperia 1 II.

Новая модель оборудована тремя камерами с фокусным расстоянием 16, 24 и 70 мм, а также функцией серийной съемки 20 кадров в секунду. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера.

– Xperia 1 II оборудован передовыми технологиями и камерой с чрезвычайно быстрым автофокусом, что позволяет снимать в кинематографическом качестве, – заявили разработчики.

Смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 865 и выносливым аккумулятором объемом в 4000 мАч. Оперативная память Xperia 1 II составляет 8 ГБ, а встроенный накопитель – 256 ГБ. Модель также поддерживает связь 5G.

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Xperia 1 II стал первым в мире смартфоном с встроенным звуковым декодированием 360 Reality Audio, авторским аудиоформатом от Sony. Благодаря такому формату при воспроизведении кажется, что звук раздается со всех сторон.

Цену флагмана разработчики пока держат в тайне. Известно только то, что Sony Xperia 1 II в черном и фиолетовом цветах поступят в продажу уже этой весной.

К слову, Факты ICTV писали о характеристиках и дате выхода PlayStation 5 от Sony.

Фото: Sony

Источник: Sony

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