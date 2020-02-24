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Факты / Lifestyle

Поздравления с Масленицей 2020 в открытках

Масленица – известная древнеславянская традиция, которая символизирует прощание с зимой и встречу весны.

Отмечают этот праздник за неделю до начала Великого поста.

Масленица 2020 начинается 24 февраля и завершится 1 марта.

Читайте: Масленица 2020: семь рецептов вкусных начинок для блинов

Факты ICTV подготовили для вас поздравления с праздником Масленицы в открытках.

Поздравления с Масленицей 2020 в открытках / 5 фотографий

Недавно Факты ICTV рассказывали историю и традиции праздника Масленица.

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