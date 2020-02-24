Масленица – известная древнеславянская традиция, которая символизирует прощание с зимой и встречу весны.
Отмечают этот праздник за неделю до начала Великого поста.
Масленица 2020 начинается 24 февраля и завершится 1 марта.
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Факты ICTV подготовили для вас поздравления с праздником Масленицы в открытках.
Поздравления с Масленицей 2020 в открытках / 5 фотографий
Недавно Факты ICTV рассказывали историю и традиции праздника Масленица.
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