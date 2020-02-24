Поздравление с Масленицей 2020 в картинках – это хороший способ сделать приятное для близких.
Также это очень удобно, если у вас нет возможности поздравить родственников лично.
В народном календаре Масленица маркирует границу между зимой и весной. Ежегодно ее дата меняется в зависимости от даты празднования Пасхи.
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Главными атрибутами народного празднования Масленицы являются блины, сжигание чучела и народные забавы.
Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Масленицей 2020 в картинках.
Напомним, Факты ICTV публиковали историю и традиции Масленицы.
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