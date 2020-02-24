Поздравления с Масленицей 2020 в стихах и СМС

Поздравления с Масленицей уже можно отправлять своим близким, ведь ее в Украине отмечают с 24 февраля до 1 марта включительно.

Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду – узкая Масленица, с четверга по воскресенье – широкая Масленица. В первые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все работы прекращаются.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах с Масленицей, которые удобно отправить в СМС.

Читайте: Куда пойти в Киеве на Масленицу: афиша мероприятий

Пусть с печеными блинами

К вам достаток в дом войдет,

Чтоб всего добились сами,

Пусть по жизни вам везет.

А еще – хлопот не знайте,

Улыбайтесь, всем назло,

Масленицу так встречайте,

Чтобы в жизни повезло!

***

Ты на масленицу ешь,

Ты на масленицу пей –

Ты позволь любую вещь,

В общем, от души балдей!

Чтобы весело жилось,

Чтоб хотелось и моглось,

Чтобы все здоровы были,

Чтобы близкие любили!

***

Сегодня Масленица и мы вас поздравляем!

Напечь вкусных блинов и гостей пригласить,

Веселых улыбок, мира, добра пожелаем,

И если было что-то плохое – простить!

***

Пусть на масленой неделе

Удается все тебе,

Чтоб блины не пригорели,

Пир горою – на столе!

С Масленицей поздравляю,

Пусть веселье в дом войдет!

Пусть весна в права вступает,

А зима на год уйдет!

***

Все блины пекут хозяйки –

Нет их только у лентяйки,

В Масленицы день особый

В каждом доме пахнет сдобой.

Коль блинов не напекла –

Все равно будь весела!

Опрокинь за праздник чарку,

Чтоб жилось легко и ярко!

***

Я хочу вам пожелать

В масленицу эту

Ярко жить да поживать,

Лучше всех на свете.

И везенья вам сейчас

Искренне желаю,

Чтобы каждый день и час

Жить, не унывая!

***

Желаю в масленицу вам –

По всем заслугам и делам

Пускай воздастся в этот день,

Пусть будет праздновать не лень.

Пускай народные гулянья

Прекрасным будут оправданьем,

Чтоб отдыхать и веселиться,

А может даже и напиться!

***

Пусть масленица дарит вам добро,

Весеннее чудесное тепло.

Пускай на сердце расцветут цветы,

И сбудутся заветные мечты.

Пускай здоровье будет лучше всех,

Чтобы жилось легко и без помех,

Чтоб вами восхищались все всегда,

Чтоб грусти не узнали никогда.

***

С Масленицей поздравляю!

Пусть живётся веселей,

Пусть блины не подгорают,

И весна придёт скорей!

***

Сегодня ж Масленица, блин!

Тебя я с ней и поздравляю,

И в жизни множество вершин

Я покорить тебе желаю!

Напомним, Факты ICTV публиковали историю и традиции Масленицы.