Поздравления с Масленицей 2020 в стихах и СМС

Поздравления с Масленицей уже можно отправлять своим близким, ведь ее в Украине отмечают с 24 февраля до 1 марта включительно.
Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду – узкая Масленица, с четверга по воскресенье – широкая Масленица. В первые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все работы прекращаются.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах с Масленицей, которые удобно отправить в СМС.
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Пусть с печеными блинами
К вам достаток в дом войдет,
Чтоб всего добились сами,
Пусть по жизни вам везет.
А еще – хлопот не знайте,
Улыбайтесь, всем назло,
Масленицу так встречайте,
Чтобы в жизни повезло!
***
Ты на масленицу ешь,
Ты на масленицу пей –
Ты позволь любую вещь,
В общем, от души балдей!
Чтобы весело жилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы все здоровы были,
Чтобы близкие любили!
***
Сегодня Масленица и мы вас поздравляем!
Напечь вкусных блинов и гостей пригласить,
Веселых улыбок, мира, добра пожелаем,
И если было что-то плохое – простить!
***
Пусть на масленой неделе
Удается все тебе,
Чтоб блины не пригорели,
Пир горою – на столе!
С Масленицей поздравляю,
Пусть веселье в дом войдет!
Пусть весна в права вступает,
А зима на год уйдет!
***
Все блины пекут хозяйки –
Нет их только у лентяйки,
В Масленицы день особый
В каждом доме пахнет сдобой.
Коль блинов не напекла –
Все равно будь весела!
Опрокинь за праздник чарку,
Чтоб жилось легко и ярко!
***
Я хочу вам пожелать
В масленицу эту
Ярко жить да поживать,
Лучше всех на свете.
И везенья вам сейчас
Искренне желаю,
Чтобы каждый день и час
Жить, не унывая!
***
Желаю в масленицу вам –
По всем заслугам и делам
Пускай воздастся в этот день,
Пусть будет праздновать не лень.
Пускай народные гулянья
Прекрасным будут оправданьем,
Чтоб отдыхать и веселиться,
А может даже и напиться!
***
Пусть масленица дарит вам добро,
Весеннее чудесное тепло.
Пускай на сердце расцветут цветы,
И сбудутся заветные мечты.
Пускай здоровье будет лучше всех,
Чтобы жилось легко и без помех,
Чтоб вами восхищались все всегда,
Чтоб грусти не узнали никогда.
***
С Масленицей поздравляю!
Пусть живётся веселей,
Пусть блины не подгорают,
И весна придёт скорей!
***
Сегодня ж Масленица, блин!
Тебя я с ней и поздравляю,
И в жизни множество вершин
Я покорить тебе желаю!
Напомним, Факты ICTV публиковали историю и традиции Масленицы.