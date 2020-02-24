24 февраля компания Microsoft опубликовала новую информацию об игровой платформе следующего поколения под названием Xbox Series X.

В Xbox Series X будет установлена видеокарта с мощностью в 12 терафлопс, что в два раза больше, чем у Xbox One X и приблизительно в восемь раз больше, чем у оригинального Xbox One.

Функция обратной совместимости никуда не денется. Игрокам будут доступны как проекты с Xbox One, так и с Xbox 360.

В Xbox Series X появится возможность запускать несколько видеоигр одновременно, а также мгновенно продолжать игру с того места, где игрок остановился.

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За трассировку лучей на консоли нового поколения будет отвечать аппаратный ускоритель DirectX Raytracing.

Также компания обещает, что новинка получит высокоскоростной SSD, поддержку HDMI 2.1 и новую технологию уменьшения задержки между геймпадом и консолью.

Кроме того, Xbox Series X сможет запускать видеоигры в 120 кадрах в секунду.

Напомним, Microsoft рассказали, что одними из первых видеоигр на Xbox Series X станут Senua’s Saga: Hellblade II и Halo Infinite.

Релиз консоли нового поколения запланирован на конец 2020 года.

Источник: Xbox Wire