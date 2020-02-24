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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 24 февраля

24 февраля День святого Власа. Христианская церковь в этот день отмечает день памяти великомученика Власа, епископа Севастийского, жившего в IV веке. Во времена гонения на христиан он жил на горе Аргеос и при жизни отличился большим благочестием.

Житие святых рассказывает, что к нему приходили звери и прилетали птицы со всей округи, и Власий наблюдал за ними: кого-то кормил, кого-то лечил и давал приют. Также Власий занимался бедными людьми. В доказательство такой опеки рассказывается, как святой Влас вернул бедной вдове последнего вепря, которого украл волк.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины 24 февраля отмечают Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар.

Приметы на 24 февраля:

  • Если в этот день много снега, то скоро наступит весна и в мае будет много зелени.
  • Оттепель наступила в этот день – морозов больше не будет.
  • Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.
  • Гром – к сильным ветрам.

Что нельзя делать 24 февраля:

  • В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
  • Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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