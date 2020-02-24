“Зацвел” снег: в Антарктиде зафиксировали необычное природное явление

В Антарктиде зафиксировали необычное природное явление – “цветение” снега. Из-за этого он стал малинового цвета.

– Уже несколько недель украинская антарктическая станция Академик Вернадский окружена… малиновым снегом! – говорится в сообщении.

В Минобразования пояснили, что окраску снегу придают микроскопические снежные водоросли. Ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

По их словам, водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу всю зиму. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. К слову, сейчас как раз подходящие условия, поскольку в Антарктиде лето.

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Кроме зеленого пигмента – хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновый слой, на снегу появляются красные пятна как от малинового варенья.

Такое “цветение” снега способствует изменению климата, потому что из-за малиновой окраски снег меньше отражает солнечного света, быстрее тает и из-за этого в нем образуется больше ярких водорослей.

Когда наступают холода, хламидомонада готовится к зимнему сну и “цветение” прекращается. Подобное явление можно увидеть в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.

К слову, 20 ноября Кабмин принял решение о выделении средств в размере 252 млн грн на покупку научного океанского судна ледового класса. Это станет началом возрождения океанского научного флота Украины.

Источник: Министерство образования