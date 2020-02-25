В масленичную неделю существует традиция готовить блины. Они символизируют солнце и наступление весны. Блины на Масленицу нужно запекать с двух сторон, чтобы начинка хорошо пропиталась.

Существует очень много рецептов и секретов приготовления главного блюда на Масленицу.

Факты ICTV собрали для вас самые вкусные сладкие начинки для блинов.

Яблочная начинка для блинов

Возьмите примерно 8 яблок и 1 стакан сахара. Помойте яблоки, почистите и нарежьте дольками. После этого поместите их в кастрюлю, пересыпьте сахаром и перетрите до состояния пюре.

Начинка из яблок с миндалем и изюмом

Вам понадобится: 500 г яблок, пол стакана миндаля, столько же изюма и сахара. Подготовьте также 3-4 столовые ложки сметаны и 1 стручек ванили. Корицу стоит добавлять по вкусу. Помойте изюм и яблоки, последние необходимо почистить и нарезать маленькими ломтиками. Затем, переложите яблоки в эмалированную кастрюлю, добавьте ваниль, сахар и оставьте на слабом огне примерно на 10 минут. Измельчите орехи. После того как яблоки будут убраны с плиты, добавьте к ним орехи, изюм, корицу и сметану. Все хорошо перемешайте.

Классическая начинка из творога с изюмом

Возьмите 500 г нежирного творога, 2 ст. ложки сахара, 4 ст. ложки изюма, ¾ стакана сметаны. Промойте и переберите изюм. Перетрите через сито творог, смешайте его со сметаной и сахаром. добавьте изюм.

Начинка с бананами и шоколадом

Растапливаем шоколад со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке. Бананы нарезать кружочками. На готовые блины сначала намазываем соус, а затем раскладываем бананы и сворачиваем конвертики.

Начинка из творога и корицы

Творог хорошо размять с сахаром и сметаной, добавить щепотку корицы. На каждый блинчик положить по столовой ложке начинки и свернуть рулетиками.

Начинка со сгущенкой и орехами

Фундук и миндаль поджариваем в духовке, мелко рубим. Перемешиваем со сгущенным молоком.

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Начинка для блинов со сливочным сыром и клубникой

Сливочный сыр перемешать венчиком с сахарной пудрой, добавить немного сливок. Равномерно распределить на блинах сладкую сырную массу и добавить свежие ягоды или клубнику из варенья.

Чернослив и сметана – еще одна необычная начинка для блинов

Чернослив вымыть, залить кипятком на 15 минут. Разбухшие сухофрукты мелко нарезать, смешать с рублеными грецкими орехами и сметаной, добавить сахар.

Шоколадный крем

Смешать 2 столовые ложки какао и 3 столовые ложки сахара. Влить две-три столовые ложки молока, хорошо перемешать. Поставить на огонь, помешивая, довести до кипения. Добавить кусочек сливочного масла и перемешать.

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Фото: Morningbird/ Pixabay