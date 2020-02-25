День ангела Евгения отмечают 25 февраля.
Имя Евгений имеет древнегреческое происхождение и означает благородный, с хорошими генами, благородного происхождения.
День ангела сегодня празднуют только мужчины. Девушек с именем Евгения с Днем ангела нужно поздравлять 6 и 18 января, а также 1 августа.
Факты ICTV собрали СМС-поздравления с Днем ангела Евгения, чтобы вы смогли порадовать своих коллег, друзей и близких.
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С именинами, наш дорогой Евгений!
Счастья, радости, веселья и любви
Ты от ангела-хранителя лишь жди.
И на жизнь ты с добротой смотри.
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Евгений — добрая душа.
Вам руку помощи протянет;
Всегда быть рядом поспешит,
Хорошим верным другом станет.
Он избегает лишних ссор,
Терпенья полон и вниманья;
Воспринимает с детских пор
Очарованье мирозданья.
Пусть исполняются мечты
И будет полон сил Евгеий;
Пусть он живет без суеты,
Обид напрасных и волнений!
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От сердца и души, Евгений,
Тебя сегодня поздравляю!
Любви и радостных мгновений,
Здоровья крепкого желаю,
А также жить всегда богато,
Осуществлять свои мечты!
Пусть эта праздничная дата
Подарит все, что хочешь ты!
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Я шлю тебе, Евгений, смс сегодня,
Чтоб с именинами поздравить поскорей.
Пусть радует тебя работа,
А жизнь становится счастливей, веселей.
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Евгений – благородный человек,
Да будет счастье рядом весь твой век.
Пускай любовь и дружба в дом войдут,
Богатство, радость поскорей придут.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь февральских праздников 2020.