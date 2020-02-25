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Факты / Lifestyle

День ангела Евгения: лучшие СМС-поздравления

День ангела Евгения отмечают 25 февраля.

Имя Евгений имеет древнегреческое происхождение и означает благородный, с хорошими генами, благородного происхождения.

День ангела сегодня празднуют только мужчины. Девушек с именем Евгения с Днем ангела нужно поздравлять 6 и 18 января, а также 1 августа.

Факты ICTV собрали СМС-поздравления с Днем ангела Евгения, чтобы вы смогли порадовать своих коллег, друзей и близких.

***

С именинами, наш дорогой Евгений!
Счастья, радости, веселья и любви
Ты от ангела-хранителя лишь жди.
И на жизнь ты с добротой смотри.

***

Евгений — добрая душа.
Вам руку помощи протянет;
Всегда быть рядом поспешит,
Хорошим верным другом станет.
Он избегает лишних ссор,
Терпенья полон и вниманья;
Воспринимает с детских пор
Очарованье мирозданья.
Пусть исполняются мечты
И будет полон сил Евгеий;
Пусть он живет без суеты,
Обид напрасных и волнений!

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

***

От сердца и души, Евгений,
Тебя сегодня поздравляю!
Любви и радостных мгновений,
Здоровья крепкого желаю,
А также жить всегда богато,
Осуществлять свои мечты!
Пусть эта праздничная дата
Подарит все, что хочешь ты!

***

Я шлю тебе, Евгений, смс сегодня,
Чтоб с именинами поздравить поскорей.
Пусть радует тебя работа,
А жизнь становится счастливей, веселей.

***

Евгений – благородный человек,
Да будет счастье рядом весь твой век.
Пускай любовь и дружба в дом войдут,
Богатство, радость поскорей придут.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь февральских праздников 2020.

Фото: Dreamstime

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