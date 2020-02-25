День ангела Евгения отмечают 25 февраля.

Имя Евгений имеет древнегреческое происхождение и означает благородный, с хорошими генами, благородного происхождения.

День ангела сегодня празднуют только мужчины. Девушек с именем Евгения с Днем ангела нужно поздравлять 6 и 18 января, а также 1 августа.

Факты ICTV собрали СМС-поздравления с Днем ангела Евгения, чтобы вы смогли порадовать своих коллег, друзей и близких.

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С именинами, наш дорогой Евгений!

Счастья, радости, веселья и любви

Ты от ангела-хранителя лишь жди.

И на жизнь ты с добротой смотри.

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Евгений — добрая душа.

Вам руку помощи протянет;

Всегда быть рядом поспешит,

Хорошим верным другом станет.

Он избегает лишних ссор,

Терпенья полон и вниманья;

Воспринимает с детских пор

Очарованье мирозданья.

Пусть исполняются мечты

И будет полон сил Евгеий;

Пусть он живет без суеты,

Обид напрасных и волнений!

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***

От сердца и души, Евгений,

Тебя сегодня поздравляю!

Любви и радостных мгновений,

Здоровья крепкого желаю,

А также жить всегда богато,

Осуществлять свои мечты!

Пусть эта праздничная дата

Подарит все, что хочешь ты!

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Я шлю тебе, Евгений, смс сегодня,

Чтоб с именинами поздравить поскорей.

Пусть радует тебя работа,

А жизнь становится счастливей, веселей.

***

Евгений – благородный человек,

Да будет счастье рядом весь твой век.

Пускай любовь и дружба в дом войдут,

Богатство, радость поскорей придут.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь февральских праздников 2020.