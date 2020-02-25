Во второй день Масленицы – Заигрыши – раньше устраивали смотрины невест, сватовство, чтобы сыграть свадьбу после окончания Великого поста.

В этот день молодежь каталась с горок. Здесь парни высматривали себе невест, а девушки – суженых.

На Заигрыши также продолжают печь блины и угощать ими близких и друзей.

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В то же время не забывайте, что в течение всей сырной недели запрещено употреблять алкоголь и мясо.

Также в первые три дня Масленицы, то есть сегодня и еще завтра, надо убрать в доме. Гостей можно принимать и угощать блинами только в чистоте – иначе весь год будет бардак.

Масленичная неделя в 2020 году начинается 24 февраля и продлится до 1 марта. Каждый день имеет свое название и назначение.

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории и традициях празднования Масленицы.